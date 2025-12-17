Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 17/12: Đánh chiếm ngôi nhì VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 17/12/2025, nhanh và chính xác.

Trong ngày 16/12 chứng kiến một trong những ngày thi đấu thành công nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi các VĐV mang về 9 HCV và 8 HCB, cùng 10 HCĐ, tiếp tục gia tăng đáng kể thành tích trên bảng tổng sắp huy chương.

Nguyễn Thị Oanh có riêng cho mình 15 HCV SEA Games - Ảnh: SN

Điền kinh là điểm sáng lớn với các tấm HCV của Nguyễn Thị Oanh (3.000m vượt chướng ngại vật), Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao), Trần Thị Loan (nhảy xa) và đội tiếp sức 4x400m nữ.

Bên cạnh đó, rowing nữ 4 mái chèo hạng nặng, kickboxing với hai HCV của Hoàng Thị Thùy Giang và Nguyễn Quang Huy, cùng chiến thắng ở kéo co hỗn hợp tiếp tục khẳng định sức mạnh ở các môn thế mạnh. Đặc biệt, tấm HCV Liên Quân Mobile đồng đội nữ cho thấy sự phát triển bền vững của thể thao điện tử Việt Nam.

Chuỗi thành tích này giúp Việt Nam duy trì đà bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối đại hội.

Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 17/12:

