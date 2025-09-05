Thông tin trên vừa được Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chia sẻ. Con số hơn 600.000 video và hơn 1 tỷ lượt xem trên nền tảng TikTok cho thấy sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng với chủ đề yêu nước, trong chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi - 80 năm một Việt Nam rạng rỡ" được Cục Báo chí phối hợp cùng TikTok phát động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hashtag #RangRoVietNam đã thu hút hơn 602.000 video với tổng lượt xem lên tới hơn 1 tỷ trên TikTok. Ảnh chụp màn hình

Chiến dịch kêu gọi cộng đồng sáng tạo nội dung sáng tạo nội dung tích cực, truyền cảm hứng về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam qua các hashtag #ProudVietnam, #RangRoVietNam và #TetDocLap.

Theo thống kê mới nhất đến hết ngày 4/9, hashtag #RangRoVietNam đã thu hút hơn 602.000 video với tổng lượt xem lên tới hơn 1 tỷ, hơn 28 triệu lượt thích và hơn 1,5 triệu lượt chia sẻ sang các nền tảng khác.

Con số này phản ánh sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng với chủ đề yêu nước, trong đó, có nhiều video của VTV và báo chí, nhiều câu chuyện xúc động, truyền cảm hứng, lòng tự hào dân tộc.

Đó là câu chuyện người đàn ông đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội mang theo các tấm huy chương của người cha là cựu chiến binh đã mất, mong muốn cha được chứng kiến lễ kỷ niệm A80 tại Thủ đô; là chuyện người cựu chiến binh ở Quảng Ngãi ra Hà Nội xem lễ diễu binh, diễu hành A80 được các bạn trẻ cho ở miễn phí; là câu chuyện người dân chuẩn bị nước, xuất ăn cho đồng bào mình; là hành động bình dị của đôi bạn trẻ đem lá cờ Tổ quốc ra là cho phẳng rồi mới treo trước ban công chung cư...

Đó cũng là những hình ảnh hàng chục nghìn bạn trẻ đội mưa tham dự đêm nhạc “Việt Nam trong tôi” để quyên góp hơn 4,2 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bão số 5.

Các bạn trẻ đều thể hiện lòng yêu nước của mình bằng các cách khác nhau, ai cũng dâng trào cảm xúc tự đáy lòng mình Tổ quốc luôn trong tim, tự hào chúng ta là người Việt Nam.

Mỗi đoạn video, mỗi hình ảnh được chia sẻ không chỉ là lời khẳng định về tình yêu Tổ quốc, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc đang hiện hữu trong từng người trẻ. Tinh thần ấy được kết nối bằng công nghệ, nhưng lại chạm đến trái tim một cách chân thật.