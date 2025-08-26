Triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia từ ngày 28/8 đến 5/9.

Viettel High Tech cho biết, trong lần triển lãm này sẽ có những khí tài lần đầu tiên được trưng bày rộng rãi trước nhân dân. Ngoài ra, Viettel High Tech còn đem đến triển lãm những sản phẩm viễn thông và dân sự, hệ thống mô phỏng bắn súng.

Triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia từ ngày 28/8 đến 5/9 là một hoạt động trọng điểm trong đợt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Viettel High Tech sẽ cùng Tập đoàn Viettel trưng bày sản phẩm trong gian hàng Bộ Quốc phòng.

Tại gian hàng này, Viettel High Tech sẽ trưng bày các khí tài hiện đại, bắt kịp xu thế quốc phòng thế giới, đồng thời giới thiệu hệ sinh thái công nghệ cao trong lĩnh vực viễn thông và dân sự, khắc hoạ rõ khả năng tự lực tự chủ công nghệ cao của Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Trong số đó, có những khí tài lần đầu tiên Viettel High Tech giới thiệu rộng rãi trước công chúng như: UAV đa năng tầm xa; tổ hợp pháo phòng không, pháo tự hành.

Hình ảnh phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng, tầm xa của Viettel sản xuất.

Đặc biệt, sau thành công của triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam hồi tháng 12/2024, mô hình mô phỏng bắn súng sẽ được Viettel High Tech mang đến phục vụ nhân dân trải nghiệm.

Viettel đã ra mứt 3 mẫu UAV hiện đại do tập đoàn này nghiên cứu sản xuất bao gồm UAV trinh sát, UAV đa năng, UAV cảm tử có thể trang bị vũ khí chiến đấu với độ chính xác cao khi được trang bị AI.

Các sản phẩm UAV này đều được Viettel làm chủ công nghệ, tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo trong nước 100%. Hiện đã được thử nghiệm và đưa vào huấn luyện thực tế. Đây được coi là bước đột phá của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua.

Dòng UAV trinh sát do Viettel sản xuất có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, được trang bị camera trinh sát hiện đại, ứng dụng các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến mới nhất hiện nay.

UAV loại này có khả năng tự động trinh sát, giám sát các loại mục tiêu khác nhau từ trên mặt đất và mặt biển.

Mẫu UAV cảm tử VU-C2 được trang bị đầu đạn, camera cảm biến, tích hợp AI, có khả năng tự tìm kiếm, phát hiện và khóa mục tiêu tự động hoàn toàn, tấn công mục tiêu khi có lệnh của người chỉ huy.

UAV VU-C2 ngang 1,5m, dài 1,1m, với trọng lượng cất cánh tối đa 8kg, thời gian hoạt động liên tục 40 phút, đạt tốc độ tấn công mục tiêu tối đa lên đến hơn 130km/h.