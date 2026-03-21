Mắc bệnh ung thư lưỡi khi đang là trụ cột kinh tế của gia đình, anh Chung Hồng Phước (46 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) phải khó khăn lắm mới xoay xở được 1 đợt điều trị.

Mỗi ngày, anh phải dùng đủ thứ thuốc, dịch truyền, sức khỏe luôn trong tình trạng bị đe dọa. Con gái nhiều lần xin nghỉ học để được đi chữa bệnh cùng bố khiến vợ chồng anh Phước không khỏi xót xa.

Vợ chồng anh Chung Hồng Phước có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet tại TPHCM để đón nhận số tiền 66.092.707 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ anh trong lúc khó khăn

Cứ mỗi lần chồng chuẩn bị vào thuốc, chị Nguyễn Thị Đẹp lại chạy vạy vay mượn khắp nơi. Đổi lại, sau mỗi đợt điều trị, cơ thể anh Phước lại dần ổn định và chuyển biến tích cực, hy vọng sức khoẻ sớm phục hồi. Tuy nhiên sau nhiều đợt vào thuốc, người phụ nữ ấy lại đối mặt với khó khăn tài chính vì không đủ tiền cho chồng chạy chữa. Số tiền vay mượn lên tới 200 triệu đồng không đáng là bao so với những toa thuốc đắt đỏ.

Sau khi bài viết: “Cha ung thư, gia đình kiệt quệ, con gái lớp 1 nhiều lần xin nghỉ học” được đăng tải, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ anh Phước có thêm tiền chữa bệnh. Số tiền 66.092.707 đồng đã được đại diện Báo VietNamNet trao đến vợ chồng anh Phước.

Nhận số tiền bạn đọc ủng hộ, anh Phước cảm động: "Sự giúp đỡ của bạn đọc đã tiếp thêm động lực cho tôi cố gắng điều trị thật tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Báo VietNamNet và các bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi lúc khó khăn này”.