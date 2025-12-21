MS 2025.345

Hoàn cảnh gia đình anh Chung Hồng Phước (46 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đang rơi vào tình cảnh bế tắc khi bản thân anh mắc bệnh hiểm nghèo, trong khi tương lai học hành của con gái nhỏ đứng trước nguy cơ bị dang dở.

Thời gian không điều trị ở viện, vợ chồng chị Đẹp thuê 1 giường tạm gần bệnh viện với chi phí 250 nghìn đồng/ngày.

Cách đây 6 năm, trong lúc đi làm hồ, anh Phước không may bị té ngã dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng. Sau tai nạn, sức khỏe anh sa sút nặng nề, thường xuyên lên cơn co giật, có lúc mất trí nhớ tạm thời, không thể lao động như trước.

Suốt một thời gian dài, chị Đẹp phải đưa chồng chạy chữa khắp các bệnh viện tuyến tỉnh. Dù được các bác sĩ tận tình điều trị, tình trạng sức khỏe của anh Phước vẫn không có nhiều chuyển biến tích cực. Khi kinh tế cạn kiệt, chị đành đưa chồng về nhà uống thuốc giảm đau cầm chừng qua ngày.

Chồng mất sức lao động, mọi gánh nặng mưu sinh trong gia đình dồn hết lên vai người vợ. Một mình chị Đẹp vừa trông nom vựa tôm, vừa tranh thủ đi giúp việc để kiếm thêm thu nhập, chắt chiu từng đồng lo thuốc men cho chồng và việc học hành của con gái nhỏ.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Đầu tháng 7/2024, lưỡi anh Phước xuất hiện nốt nhiệt trắng kéo dài nhiều ngày không khỏi. Lo lắng, chị Đẹp đưa chồng đến bệnh viện tỉnh thăm khám và bàng hoàng khi các bác sĩ kết luận anh mắc ung thư lưỡi.

Sau đó, theo chỉ định của bác sĩ, vợ chồng chị khăn gói lên Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 (TPHCM) để điều trị. Tại đây, anh Phước phải trải qua hóa trị và phẫu thuật cắt bỏ một phần lưỡi.

“Bác sĩ cho biết dù đã phẫu thuật nhưng chồng tôi vẫn phải tiếp tục xạ trị vì các tế bào ung thư không thể loại bỏ hoàn toàn. Nếu bệnh tái phát, anh vẫn có thể phải phẫu thuật thêm”, chị Đẹp nghẹn ngào chia sẻ.

Trải qua 25 đợt xạ trị, sức khỏe anh Phước ngày càng suy kiệt, cơ thể gầy yếu thấy rõ. Để duy trì thể trạng cho chồng, chị Đẹp buộc phải mua thêm nhiều loại thuốc hỗ trợ nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Cộng dồn tiền thuốc, ăn uống, đi lại và sinh hoạt trong suốt thời gian dài điều trị tại bệnh viện, đến nay gia đình đã vay mượn hơn 200 triệu đồng.

Con gái 7 tuổi của chị Đẹp luôn buồn bã không chịu đi học vì nhớ cha mẹ

Từ ngày chị Đẹp theo chồng lên TPHCM chữa bệnh, con gái nhỏ 7 tuổi phải ở quê cùng dì. Mỗi tháng chị Đẹp chỉ tranh thủ về thăm con được hai lần. Xa cha mẹ, bé thường xuyên khóc bởi với cô bé, mỗi tháng chỉ được gặp mẹ hai lần là quá ít. Nhiều lần, bé xin mẹ cho nghỉ học để được lên bệnh viện sống cùng ba mẹ.

Trong nỗi day dứt không nỡ xa con nhưng cũng không đành để tương lai con bị dang dở, chị Đẹp nghẹn ngào: “Con bé trước đây rất thích đi học. Từ ngày vợ chồng tôi đi chữa bệnh, cháu ở với dì thì lúc nào cũng buồn bã, khóc lóc rồi không chịu đến trường. Gọi điện về chỉ thấy con đòi lên với cha mẹ, tôi xót lắm mà không biết phải làm sao. Bệnh viện phức tạp, con còn nhỏ nên tôi chỉ biết động viên con cố gắng đi học, chứ sao đành để con bỏ học theo mình”.

Hiện tại, sức khỏe anh Phước đang suy kiệt nghiêm trọng. Cùng lúc phải đối mặt với di chứng thần kinh nặng nề và căn bệnh ung thư quái ác khiến tính mạng anh trở nên mong manh hơn bao giờ hết, trong khi gia đình đã cạn kiệt khả năng xoay xở chi phí điều trị.

Xác nhận về hoàn cảnh trên, ông Quách Minh Vương, Trưởng ấp Thạnh Bình, cho biết: gia đình chị Nguyễn Thị Đẹp thuộc diện rất khó khăn tại địa phương. Từ ngày anh Phước mắc bệnh nặng, phải điều trị kéo dài, chi phí vô cùng tốn kém. Gia đình hiện có một bé gái 7 tuổi đang phải sống nhờ nhà dì.

Chính quyền địa phương rất mong hoàn cảnh của gia đình anh Phước - chị Đẹp nhận được sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ từ cộng đồng để có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, giữ lại sự sống và tương lai cho con trẻ.

Bạn đọc giúp đỡ anh Chung Hồng Phước có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.345 (anh Chung Hồng Phước) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Đẹp (vợ anh Phước): Ấp Thạnh Bình, xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại: 0919316976.