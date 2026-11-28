Phát hiện tam thai tự nhiên muộn ở tuần 20, người mẹ dân tộc Dao phải đối diện hội chứng truyền máu song thai, đa ối và dọa sinh non. Bệnh viện không chỉ điều trị mà còn hỗ trợ viện phí cho sản phụ.

Chị Phàn Thị Hiệp, quê Lai Châu, người dân tộc Dao, theo chồng sinh sống và làm việc tại Đắk Lắk. Sau ba lần sinh trước, lần mang thai này chị có tam thai tự nhiên nhưng không khám thai định kỳ. Chỉ đến khi thai được 20 tuần chị mới biết.

Đến tuần 24, khi xuất hiện tình trạng khó thở và mệt mỏi, chị được giới thiệu tới Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thăm khám.

Qua siêu âm, BSCKII Ngô Thị Hương, Trung tâm Can thiệp bào thai, phát hiện người bệnh bị hội chứng truyền máu song thai giai đoạn I giữa hai trong ba thai, kèm tình trạng đa ối và cổ tử cung ngắn làm tăng nguy cơ sinh non. Dưới sự chủ trì của lãnh đạo bệnh viện, cuộc hội chẩn khẩn cấp quyết định theo dõi sát tuần hoàn, lượng nước ối và sự phát triển của từng thai để chọn phương án xử trí sát diễn biến.

Ba em bé chào đời khỏe mạnh sau 11 tuần căng thẳng. Ảnh: BVCC

Điều trị tại Khoa Sản bệnh A4, chị Hiệp liên tục xuất hiện cơn gò tử cung, khó thở đến mức không thể nằm ngửa.

Có giai đoạn chị bị nhiễm khuẩn, sốt cao, chỉ số CRP tăng đến 80, buộc phải dùng kháng sinh và truyền thuốc giảm co liên tục để kìm hãm nguy cơ chuyển dạ sớm.

Trước diễn biến phức tạp của thai kỳ, các đơn vị chuyên môn phối hợp theo dõi sát sao. TS.BS Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc bệnh viện, trực tiếp chỉ đạo chuyên môn, hỗ trợ luôn chi phí khám, siêu âm và nằm viện cho sản phụ ngay từ những ngày đầu.

“Gia đình chị Hiệp khó khăn, ở nhà còn 3 con nhỏ, công việc chưa ổn định nên bệnh viện quyết định hỗ trợ giúp bệnh nhân vững tâm điều trị”, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông tin.

Sau bốn tuần theo dõi, hội chứng truyền máu song thai không còn dấu hiệu tiến triển, tình trạng đa ối được kiểm soát và chứng khó thở của người mẹ cải thiện.

Bà và mẹ của ba bé cùng nhân viên y tế trước ngày ra viện. Ảnh: BSCC

Dù vậy, nguy cơ sinh non và thai chậm tăng trưởng vẫn tiềm ẩn buộc chị tiếp tục được giám sát chặt chẽ tới những tuần thai cuối.

Khi thai kỳ bước sang mốc 35 tuần 5 ngày, chị Hiệp xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Kết quả siêu âm ghi nhận một thai chậm tăng trưởng trong tử cung, một thai có dây rốn bám mép và một thai có dây rốn bám màng.

Trước những nguy cơ đặc thù của tam thai, ê kíp y bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy thai.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, đưa ba bé trai chào đời an toàn với cân nặng lần lượt 2,1kg, 2kg và 1,9kg.

Ngày 27/11, cả 3 bé đều ổn định sức khỏe và lần lượt được xuất viện. Bệnh viện tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho gia đình để có thêm điều kiện chăm sóc các con.