Phát biểu tại chương trình, GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa, Trưởng khoa Công nghệ số Liên ngành, nhấn mạnh: Chỉ sau một năm thành lập, khoa đã vươn lên vị trí thứ hai toàn trường về tuyển sinh năm học 2025-2026. Ông tin tưởng sinh viên K19 sẽ là “những ngôi sao sáng, làm rạng rỡ danh tiếng của khoa”.

Các đại biểu tham dự chương trình Chào tân sinh viên K19 ngành Truyền thông đa phương tiện, Đại học Phenikaa.

Một điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ với chủ đề “Gen Z - Tương lai số” của nhà báo Bùi Thị Hạ, Phó Tổng Biên tập Báo VietNamNet. Bà khuyến khích sinh viên làm chủ công nghệ, coi AI và ChatGPT là công cụ hỗ trợ chứ không phụ thuộc. “Chìa khóa để làm chủ công nghệ chính là nền tảng lý thuyết vững chắc mà sinh viên được đào tạo tại trường”, bà nhấn mạnh.

Phó Tổng Biên tập Báo VietNamNet Bùi Thị Hạ chia sẻ với sinh viên nhiều lời khuyên thực tế về việc sử dụng công nghệ và cơ hội nghề nghiệp.

Bà Hạ cũng cho biết VietNamNet luôn mở rộng cơ hội cho sinh viên thực hành và tham gia các dự án truyền thông “ngay từ năm đầu”, đồng hành cùng các bạn hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo.

Đại diện sinh viên, tân thủ khoa Vũ Thu Thủy chia sẻ Truyền thông đa phương tiện không chỉ là ngành học mà còn là “khao khát được kiến tạo nội dung số trong thời đại mới”. Cô bày tỏ quyết tâm học tập, sáng tạo theo triết lý “Tôn trọng - Sáng tạo - Phản biện” của Đại học Phenikaa.

Thủ khoa Vũ Thu Thủy, đại diện cho sinh viên K19 ngành Truyền thông Đa phương tiện phát biểu tại sự kiện.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao giải cuộc thi ảnh - video “Công nghệ xịn, cuộc sống chill” và giới thiệu các CLB, Đoàn - Hội giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm.

Chương trình khép lại trong không khí phấn khởi, chính thức mở ra hành trình mới cho 821 tân sinh viên K19 tại Khoa Công nghệ số Liên ngành, Đại học Phenikaa.