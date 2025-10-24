Chiều 24/10, Đảng ủy Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị “Học tập, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”. Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 và kế hoạch hành động của Bộ GD-ĐT thực hiện nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã nhắc lại các nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đề ra. Trong đó, ông nhấn mạnh ở nhiệm vụ, giải pháp cải cách, hiện đại hoá giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao.

Trong nhiệm vụ này, có tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo tinh gọn; lựa chọn đầu tư, nâng cấp các cơ sở giáo dục hoạt động hiệu quả, ưu tiên đầu tư,... “Nội dung này, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng ta vừa thận trọng nhưng cũng cần phải có kế hoạch phù hợp”, ông Thưởng nói.

Theo ông Thưởng, hiện nay, theo chỉ đạo của Bộ trưởng GD-ĐT cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cần xem xét lại việc này để đảm bảo tính hệ thống đối với các trường nghề, trường cao đẳng.

“Không phải là cứ cao đẳng là sáp nhập vào đại học. Có những trường, có ngành nghề, kiến thức của nó, yêu cầu về ngành nghề cao đẳng dạy nghề vẫn rất được coi trọng. Chúng ta cứ theo ngẫu hứng, rà soát, sắp xếp cứ cao đẳng vào đại học ào ạt, không kiểm soát là không được. Bộ trưởng GD-ĐT đang chỉ đạo việc này”.

Trên cơ sở đó, tại hội nghị này, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các tỉnh, các sở tham mưu.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị “Học tập, triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”. Ảnh: Trần Hiệp.

Ngay cả với những trường mầm non, phổ thông cũng vậy, ông Thưởng nhấn mạnh tránh xu hướng cực đoan. “Chúng ta rà soát, sắp xếp nhưng trên cơ sở quy mô, khoảng cách địa lý phải hợp lý”.

Theo ông Thưởng, Bộ đã có hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên phù hợp với chính quyền hai cấp.

“Tuy nhiên, gần đây nhất có tỉnh, chúng tôi đã nhận được thông tin là sắp xếp các trường phổ thông giảm đến gần 50% trên địa bàn tỉnh. Nghe thông tin như vậy, Bộ GD-ĐT đã thành lập đoàn kiểm tra và sang tuần sẽ làm việc với Sở GD-ĐT trước.

Bởi vì sáp nhập 2 cơ sở, cuối cùng 1 trường phổ thông có số lớp lên tới gần 100 lớp, dù 2 cơ sở. Như vậy chỉ giảm được đầu mối hiệu trưởng, hiệu phó nhưng vô hình trung 1 thầy hiệu trưởng phải đi 2 nơi. Sáp nhập như thế lại là áp dụng mô hình quản trị chính quyền, quản trị địa phương sang mô hình quản trị cơ sở giáo dục”, ông Thưởng nói.

Theo ông Thưởng, đối tượng của ngành giáo dục yếu tố cá thể hóa rất cao nhưng đang thực hiện rất rập khuôn, máy móc. Trước hết, vi phạm quy định về quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT. “Dù chúng tôi biết ở cơ sở, các giám đốc, phó giám đốc Sở cũng nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang, cũng có những cái khó riêng. Nhưng chúng ta phải lên tiếng để bảo vệ ngành và bảo vệ điều kiện học tập, chăm lo cho học sinh”, ông Thưởng nói.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh yêu cầu trong sắp xếp, sáp nhập không cào bằng, hết sức thận trọng và đánh giá kỹ lưỡng.