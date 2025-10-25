Ở lễ kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, khán giả đã được gặp lại nhiều gương mặt từng là quán quân của chương trình cách đây nhiều năm, thậm chí hơn 20 năm. Trong số này, có Hồ Đắc Thanh Chương, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học - Huế, từng là thí sinh và trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16.

Hồ Đắc Thanh Chương từ một thí sinh tham dự và trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16, hiện làm việc tại Google Sydney (Australia).

Sau chiến thắng tại Olympia, Hồ Đắc Thanh Chương học tập và tốt nghiệp ĐH Swinburne, Australia vào năm 2022. Từ năm 2023 đến nay, anh làm việc tại Google Sydney (Australia).

Tại chương trình, Hồ Đắc Thanh Chương chia sẻ: “Những kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ở hồi phổ thông thường nhắm vào chiều sâu. Tức học môn nào đó và ‘đào sâu’. Đường lên đỉnh Olympia lại là một sân chơi rất khác, đòi hỏi chiều rộng. Khi đi làm ở công ty lớn, ở những cấp độ thấp, cần chiều sâu nhưng khi càng lên cao lại cần tới chiều rộng. Chiều rộng ở đây chính là kiến thức, hiểu biết rộng và cũng là tinh thần của Đường lên đỉnh Olympia.

Tôi đang làm việc tại Google, trong một tập thể mà mình muốn thành công, đòi hỏi sự hỗ trợ rất nhiều và mỗi cá nhân trong tập thể cần biết cách hợp tác với nhau để tối ưu hóa những nguồn lực và kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Tính cạnh tranh, nếu có, thì câu hỏi đặt ra là ngày hôm nay mình đã tốt hơn ngày hôm qua chưa và làm sao để ngày mai tốt hơn bản thân mình của ngày hôm nay”.

Phan Mạnh Tân, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2, hiện là kiến trúc sư giải pháp trưởng về trải nghiệm số khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của HCL Software.

Đoạt ngôi Vô địch chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2 cũng mở ra cho anh Phan Mạnh Tân (cựu học sinh Trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) cơ hội du học.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính, hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ công nghệ thông tin, Phan Mạnh Tân được IBM - một tập đoàn về công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ - tuyển dụng ngay sau khi ra trường. Hiện, anh Tân là kiến trúc sư giải pháp trưởng về trải nghiệm số khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của HCL Software.

“Olympia đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, cho tôi cơ hội để đi ra nước ngoài và được học ngành học mình yêu thích, tăng các mối quan hệ. Đó thực sự là một cơ hội rất lớn với một chàng trai đến từ tỉnh lẻ như tôi”, anh Tân chia sẻ.

Anh Tân cho hay, ngoài mặt kiến thức, những kỹ năng anh có được từ sân chơi Olympia vẫn rất phù hợp và hữu ích với cuộc sống và công việc hiện tại của mình. Đặc biệt là khả năng đưa ra quyết định trong công việc. “Thỉnh thoảng có những dự án, tôi chỉ có vài ba phút để triển khai những quyết định, ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng. Nhiều khi mình không đủ thông tin để đưa ra quyết định nên phải dựa nhiều vào phân tích và trực giác của bản thân. Những kỹ năng đó tôi đã được rèn luyện từ hồi tham gia Olympia”, anh Tân chia sẻ.

Cựu quán quân Olympia chia sẻ thêm: “Giờ đây mọi thứ thay đổi rất nhanh, những thứ mình học được ngày hôm qua thì có thể ngày mai không còn quan trọng nữa. Với việc các ngành công nghệ phát triển như vũ bão, khả năng quan trọng nhất hiện nay là khả năng học cái mới, thích ứng với các xu hướng mới”.