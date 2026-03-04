Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết đang tiếp tục đấu tranh, phân loại để xử lý Lê Văn Tuấn (40 tuổi), Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi), Trịnh Linh Dương (32 tuổi), Nguyễn Lê Hoài Ân (tức Chú Ba Tân Định) cùng hơn 40 người khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Lê Hoài Ân. Ảnh: CA

Các đàn em giúp sức cho trùm Ân tổ chức sới gà. Ảnh: CA

Đây là nhóm người bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cảnh sát cơ động và Công an phường Hòa Lợi bắt quả tang khi tổ chức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống phía sau căn nhà không số, tổ 14, khu phố 12, phường Hòa Lợi, hôm 28/2.

Theo điều tra, bề ngoài Nhịnh, Tuấn và Dương đứng ra điều hành sới gà tại khu vực giáp ranh, nhưng toàn bộ hoạt động thực chất do Nguyễn Lê Hoài Ân kiểm soát.

Cơ quan chức năng xác định Ân là người có nhiều kinh nghiệm tổ chức sới bạc, từng góp vốn hoạt động tại các trường gà ở Campuchia.

Hàng chục đối tượng bị bắt giữ tại sới gà. Ảnh: CA

Từ kinh nghiệm tổ chức sới gà, Ân nghĩ ra chiêu đảm bảo phần thắng luôn thuộc về phía mình. Người này chỉ đạo đàn em đặt làm một chiếc cân điện tử gắn thiết bị điều khiển từ xa.

Kết quả điều tra cho thấy nhóm này sắp xếp các kèo đá giữa những con gà có vẻ tương đương về hình thể, nhưng thực tế khối lượng đã bị can thiệp. Chiếc cân có thể thay đổi số đo theo ý muốn của nhóm cầm đầu thông qua thiết bị điều khiển từ xa.

Cân điện tử có gắn thiết bị điều khiển từ xa dùng để "bịp" tại sới gà. Ảnh: CA

Thủ đoạn của nhóm này là chọn những con gà có trọng lượng và thể hình vượt trội, nhưng khi lên cân thì dùng thiết bị điều khiển từ xa để hạ thấp số đo. Điều này khiến đối phương lầm tưởng gà của mình “kèo trên”, mạnh tay đặt cược, trong khi thực tế phải đấu với đối thủ nặng ký hơn.

Ngày 28/2, nhóm của Nguyễn Thanh Quang mang con gà nặng 2,8kg đến cáp kèo. Tại bãi đất trống trong vườn cao su ở phường Hòa Lợi, nhóm của Ân đưa ra con gà có trọng lượng thực tế hơn 3kg.

Tuy nhiên, bằng cách bấm thiết bị điều khiển, chiếc cân chỉ hiển thị 2,7kg, nhẹ hơn gà đối phương khoảng một lạng.

Tin vào số liệu trên cân, nhóm của Quang tự tin đặt cược lớn. Tổng số tiền ăn thua tại sới lúc này hơn 270 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút thả gà, con gà của Quang đã gục trước sức mạnh của đối thủ nặng ký hơn.

Khi các đối tượng đang thu tiền thắng độ và tiền “xâu”, hàng trăm trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cảnh sát cơ động bất ngờ ập vào vây ráp. Nhiều tiếng súng chỉ thiên được bắn lên để khống chế các đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tiền mặt cùng thiết bị điều khiển từ xa dùng để điều chỉnh cân điện tử.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng thủ đoạn gian lận trong cờ bạc để chiếm đoạt tiền của người chơi.