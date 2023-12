{"article":{"id":"2225636","title":"Nhiều thiết kế sáng tạo ‘trình làng’ tập 1 Trang phục văn hóa dân tộc","description":"Sự xuất hiện của nhiều thí sinh tiềm năng trong phần thi Trang phục văn hóa dân tộc - Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 đã làm cuộc \"đối đầu\" giữa 3 đội mentor trở nên căng thẳng, hấp dẫn.","contentObject":"<p>Cuộc thi Thiết kế trang phục văn hóa dân tộc do Sen Vàng tổ chức từng gây chú ý và để lại nhiều dấu ấn tại 2 mùa Miss Grand Vietnam 2022 và 2023. Cuộc thi tìm kiếm những bạn trẻ có niềm đam mê với thiết kế, yêu thích sự sáng tạo về văn hóa - nghệ thuật. Cuộc thi đã trở lại trong khuôn khổ Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 và khai thác chủ đề theo 3 vùng miền Việt Nam: Bắc - Trung - Nam.</p>

<p>Tối ngày 8/12, tập đầu tiên phần thi Trang phục văn hoá dân tộc được phát sóng đã thu hút sự chú ý của khán giả. Ban cố vấn có Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng ba đại sứ cuộc thi là Hoa hậu <a href=\"https://vietnamnet.vn/thuy-tien-tag15467435608348082443.html\" target=\"_blank\">Thùy Tiên</a>, <a href=\"https://vietnamnet.vn/luong-thuy-linh-tag12537456344404484026.html\" target=\"_blank\">Lương Thùy Linh</a> và Bảo Ngọc. Bên cạnh đó 3 đội mentor: Văn Thành Công - Vũ Việt Hà, Phạm Sĩ Toàn - Huỳnh Bảo Toàn, Nguyễn Minh Công - Tín Thái sẽ đồng hành cùng các thí sinh, truyền đạt kiến thức và kỹ năng, hỗ trợ các nhà thiết kế trẻ hoàn thiện sản phẩm của mình.</p>

<p>Tập này chứng kiến sự “trở lại” của nhiều thí sinh từ các mùa giải trước. Các thí sinh đã mang đến những tác phẩm văn hóa dân tộc đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam đặc sắc và gây ấn tượng mạnh, khiến các huấn luyện viên phải cạnh tranh khốc liệt để chiêu dụ các thí sinh về đội của mình.</p>

<p>Thí sinh Nguyễn Trung Thành mang đến 3 tác phẩm: Pà Thẻn, Điệu hát thần tiên, Ngọa trai huyền vũ nhận được nhiều lời khen từ Lương Thùy Linh cùng với sự góp ý và mời gọi của dàn mentor. Nguyễn Trung Thành đã lựa chọn về team của mentor Nguyễn Minh Công - Tín Thái. </p>

<p>Thí sinh Quách Dương Phi với thiết kế Điệu Pồôn Pôông, Hương sắc mùa về được 2 sự lựa chọn tuy nhiên NTK Tín Thái đã dùng thẻ chặn đối với đội Văn Thành Công - Vũ Việt Hà để giành thí sinh về team mình. </p>

<p>Các thiết kế tiếp theo lần lượt về đội của bộ đôi NTK Nguyễn Minh Công và NTK Tín Thái gồm: Rước đèn trông trăng - thí sinh Vũ Hương Giang, Dệt choàng - thí sinh Nguyễn Trung Đan, Vạn dặm gấm hoa - thí sinh Mai Hồng Phước, Lung linh tháp cổ - thí sinh Hoàng Kì Nam, Sà Bì Chưởng - thí sinh Nguyễn Ngọc Quang Hảo.</p>

<p>Thí sinh Trương Thanh Vỷ sinh viên năm nhất Trường đại học Tây Đô, Cần Thơ mang đến 2 tác phẩm - Gánh hát bội, Đông cuông đệ nhị, đã nhận được 3 sự lựa chọn khiến các vị mentor tranh nhau “căng thẳng”. Sau những giây phút gay cấn thí sinh này quyết định chọn về team NTK Văn Thành Công - Vũ Việt Hà. </p>

<p>Tiếp theo thí sinh Huỳnh Tấn Phát mang đến 2 tác phẩm dự thi: Kỳ lằn liên xuân, Tinh túy mùa nước lên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ Ban cố vấn và 3 sự lựa chọn từ các đội mentor. Tấn Phát đã lựa chọn về team của mentor Phạm Sĩ Toàn - Huỳnh Bảo Toàn. </p>

<p>Đặc biệt thí sinh Huỳnh Anh Kiệt với thiết kế Xoan đào trong gió được Lương Thùy Linh dùng thẻ cứu vì bộ đôi NTK Song Toàn không kịp giơ bảng chọn. Bộ đôi mentor Song Toàn sau đó mang về cho mình các thiết kế: Sấu năm chèo - thí sinh Nguyễn Hoàng Sang, Bằng điểu ba gang - thí sinh Huỳnh Thanh Hiệp, Đêm thu - thí sinh Trần Nhựt Vinh.</p>

<p>Kết thúc tập 1, ba đội mentor đã thành công trong việc thu thập về cho mình những thí sinh tài năng và những thiết kế ấn tượng. Với sự tài năng và sáng tạo của các bạn trẻ, phần thi Trang phục văn hoá dân tộc - Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 hứa hẹn sẽ mang đến những điểm nhấn đặc biệt và góp phần tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của văn hoá dân tộc Việt Nam. </p>

<p>Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 3 và tháng 4 sắp tới. Hiện tại, cuộc thi vẫn đang trong giai đoạn tuyển sinh. Mỗi tỉnh sẽ được Ban tổ chức chọn ra một đại diện tham gia, riêng 5 thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có nhiều hơn 1 đại diện.</p>

