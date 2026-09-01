NSND Lan Hương và NSƯT Tất Bình: Tình yêu sau đổ vỡ

NSND Lan Hương sinh năm 1963, được khán giả biết đến từ khi còn nhỏ qua vai diễn Ngọc Hà trong bộ phim kinh điển Em bé Hà Nội. Sau này, chị tiếp tục gắn bó với sân khấu, điện ảnh và truyền hình, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Tuổi trẻ nhưng vẫn luôn được gọi với biệt danh Lan Hương 'Em bé Hà Nội'.

'Em bé Hà Nội' thời trẻ.

Chồng của NSND Lan Hương, NSƯT Tất Bình từng đạo diễn Người đi tìm dĩ vãng, Cuốn sổ ghi đời, Trăng trên đất khách, Cái tát sau cánh gà, Những người sống quanh tôi. Năm 2006, ông tham gia sản xuất Chuyện của Pao, tác phẩm đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Đường tình duyên của nữ nghệ sĩ cũng trải qua không ít thăng trầm. Chị từng kết hôn khi còn trẻ và có 1 con gái riêng. Sau đó, Lan Hương đến với đạo diễn Tất Bình. Hai người gặp nhau trong môi trường nghệ thuật và quyết định sống cùng nhau từ năm 1988.

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Lan Hương nói hai vợ chồng chị chung sống 10 năm mới đăng ký kết hôn. Cả 2 chưa bao giờ để hôn nhân căng thẳng vì luôn nhường nhịn, tôn trọng nhau. Trong từ điển của vợ chồng chị không có khái niệm “giữ lửa hôn nhân” bởi với họ, tất cả đều phải xuất phát từ lòng chân thành.

Vợ chồng NSND Lan Hương sát cánh tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh An

Chuyện va chạm, xô bát, xô đũa không ít nhưng nhờ duyên vợ chồng nên mọi việc lại đâu vào đấy. Cặp đôi cũng chưa từng ngồi thỏa thuận anh hay em phải thế này, thế kia nhưng rồi qua năm tháng vẫn tự dung hòa nhau để mọi thứ êm ấm.

Đạo diễn Tất Bình lớn hơn NSND Lan Hương 14 tuổi không thể hiện tình cảm bằng lời nói song luôn là điểm tựa hỗ trợ vợ trong công việc. Đổi lại, Lan Hương chu toàn bổn phận người vợ, từ chuyện bếp núc đến nhà cửa trong ngoài. “Nhiều người hỏi tôi cách gìn giữ hôn nhân, thú thật không có gì cả. Ta cứ chân thành, trách nhiệm, xuất phát từ trái tim thôi. Một khi đã không yêu dù có bí kíp ngàn vàng chả làm gì được”, chị bộc bạch.

Cặp vợ chồng luôn đồng hành với nhau ở các sự kiện điện ảnh.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ: Tình yêu từ thuở học trò đến mái ấm tứ đại đồng đường

Trong khi đó, NSND Lan Hương “Bông” lại ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn truyền hình và sân khấu, đặc biệt là hình tượng những người phụ nữ chịu thương chịu khó. Chị từng tham gia Mùa ổi, Nếp nhà, Bí thư tỉnh ủy, Vệt nắng cuối trời và nhiều tác phẩm khác. Bộ phim NSND Lan Hương đặc biệt để lại dấu ấn với lứa khán giả trẻ là Sống chung với mẹ chồng (2017). Kể từ bộ phim này, nhiều người đặt cho chị biệt danh ''Mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh''.

NSND Lan Hương ở tuổi 65.

Chồng chị - NSƯT Đỗ Kỷ được biết đến qua các bộ phim như Hương đất, Nếp nhà, Trái tim có nắng, Nơi giấc mơ tìm về... Đỗ Kỷ từng làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam cùng vợ, sau đó chuyển sang Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) trước khi nghỉ hưu.

NSND Lan Hương “Bông” và NSƯT Đỗ Kỷ quen nhau từ những năm học phổ thông tại Hà Nội, sau đó cùng thi đỗ lớp đào tạo diễn viên khóa đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Cả 2 nghệ sĩ đều sinh năm 1961. Sau 9 năm yêu, họ quyết định làm đám cưới khi các bạn cùng lớp đã kết hôn gần hết.

"Thực ra tôi và anh Kỷ cũng không có những câu tỏ tình lãng mạn gì mà quay sang nói với nhau: Có khi cũng phải cưới đi chứ, không thành ra ế à? Ừ thế thì cưới và chúng tôi quyết định kết hôn trong sự giao lưu đơn giản và mộc mạc như thế. Chúng tôi cưới năm 1987 và đến năm 1989, khi 29 tuổi tôi mới sinh con đầu lòng", NSND Lan Hương từng chia sẻ với VietNamNet.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ kết hôn năm 1987.

NSND Lan Hương cho biết vợ chồng chị có chung niềm đam mê du lịch và vãn cảnh chùa. Những chuyến đi qua nhiều vùng đất không chỉ giúp cả hai thư giãn sau những ngày bận rộn mà còn trở thành cách để vợ chồng gắn kết, hâm nóng tình cảm. Trong mỗi hành trình, NSƯT Đỗ Kỷ luôn đồng hành và chăm sóc bà xã, từ những sự kiện đến những chuyến đi xa, tạo nên hình ảnh cặp đôi nghệ sĩ giản dị nhưng tình cảm.

Sau nhiều thập kỷ chung sống, NSND Lan Hương cho rằng hôn nhân tuổi xế chiều không đồng nghĩa với sự bình lặng. Ngược lại, khi cả hai bước vào tuổi nghỉ hưu, cuộc sống thay đổi, thời gian dành cho nhau nhiều hơn nhưng cũng dễ nảy sinh những khác biệt và bức bối. Vì thế, vợ chồng chị luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của đối phương, biết chia sẻ, cảm thông và nhường nhịn để dung hòa cuộc sống.

Nữ nghệ sĩ quan niệm hạnh phúc không tự nhiên bền vững theo năm tháng mà cần được vun đắp mỗi ngày. Chị ví hạnh phúc như một cái cây, muốn phát triển tốt phải có sự chăm sóc của cả hai người. Với NSND Lan Hương, sự đồng hành, thấu hiểu và sẵn sàng cho đi chính là những điều giúp chị và NSƯT Đỗ Kỷ giữ được sự gắn bó sau hàng chục năm bên nhau. Hiện tại, 2 vợ chồng cùng 2 con trai, con dâu, 3 cháu nội và mẹ ruột cùng nhau chung sống đầm ấm trong gia đình tứ đại đồng đường.

NSƯT Đỗ Kỷ luôn tháp tùng vợ trong mọi chuyến đi.

NSND Lan Hương vai Ngọc Hà trong phim 'Em bé Hà Nội' (1974):

Ảnh: FBNV