Thông tin này ban đầu được hé lộ bởi một số nhân viên tư vấn bán hàng đại lý Honda khi cho biết mẫu xe Honda CR-V e:HEV RS sẽ sớm được sản xuất tại Việt Nam. Đồng nghĩa, phiên bản hybrid của CR-V được nhập khẩu từ Thái Lan còn lại không nhiều.

Đến ngày 31/10, Honda Việt Nam đã chính thức xác nhận việc chuyển sang lắp ráp phiên bản hybrid của CR-V tại nhà máy Phú Thọ, dự kiến bắt đầu từ đầu năm 2026.

Thay vì nhập khẩu Thái Lan, Honda CR-V e:HEV RS sẽ chuyển sang ráp ráp trong nước từ năm sau. Ảnh: Ngô Minh

Đây cũng là mẫu xe hybrid đầu tiên được Honda lắp ráp trong nước, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược điện hóa của hãng xe Nhật Bản này tại thị trường Việt Nam.

Tuy giá bán cụ thể chưa được công bố, nhưng việc nội địa hóa sản xuất chắc chắn sẽ giúp giảm chi phí nhập khẩu và thuế, từ đó tạo điều kiện để giá bán hấp dẫn hơn so với mức 1,259 tỷ đồng của bản nhập khẩu Thái Lan hiện nay.

Như vậy, từ năm sau, toàn bộ các phiên bản Honda CR-V, gồm G, L, L 4WD và e:HEV RS đều sẽ được lắp ráp trong nước. Bước chuyển này giúp Honda củng cố vị thế trong phân khúc SUV cỡ C, nơi đang có sự cạnh tranh khốc liệt với Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Toyota Corolla Cross.

Về sức mạnh, Honda CR-V e:HEV RS được trang bị động cơ xăng 2.0L (146 mã lực/183 Nm) và 2 mô-tơ điện (181 mã lực), khi kết hợp tạo ra tổng công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm đi kèm hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Đáng chú ý, kể từ khi ra mắt thế hệ mới vào tháng 10/2023, CR-V hybrid nhanh chóng trở thành lựa chọn được khách hàng ưa chuộng, bất chấp có giá bán 1,259 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với phiên bản xăng truyền thống.

Sau khi giới thiệu CR-V e:HEV RS, Honda Việt Nam cũng đã giới thiệu thêm các mẫu xe hybrid khác như Civic e:HEV RS, HR-V e:HEV RS nhưng tính đến thời điểm này, CR-V e:HEV RS vẫn mẫu xe hybrid bán chạy nhất của hãng với 1.558 xe đã được giao tới tay khách hàng, tính đến hết tháng 9/2025 và đứng thứ 4 toàn thị trường trong phân khúc xe hybrid.

