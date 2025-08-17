Honda từ lâu được biết đến với danh tiếng chế tạo động cơ bền bỉ, nhưng một vụ kiện mới tại Mỹ cho thấy một số mẫu xe gần đây dùng động cơ 4 xi-lanh dung tích 1.5 và 2.0 lít có thể đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Đơn kiện cho rằng các động cơ này khó chịu được tỷ số nén cao và nhiệt độ lớn, dẫn đến tình trạng quá nhiệt, hỏng gioăng quy-lát và nhiều trục trặc khác gây tốn kém.

Một trong những cáo buộc chính là gioăng quy-lát trong các động cơ 4 xi-lanh của Honda dễ bị nứt. Nếu điều đó xảy ra, dung dịch làm mát có thể tích tụ trong các rãnh của nắp xi-lanh. Theo hồ sơ vụ kiện, tình trạng thiếu dung dịch làm mát có thể khiến động cơ bị quá nhiệt, bó cứng, thậm chí trong nghiêm trọng hơn có thể bốc cháy.

Người dùng còn có thể thấy khói trắng thoát ra từ ống xả, dấu hiệu cho thấy dung dịch làm mát đã lọt vào buồng đốt và bị đốt cháy. Một mối lo ngại khác là dung dịch làm mát trộn lẫn với dầu động cơ, gây ăn mòn các chi tiết bên trong. Nguyên đơn cáo buộc Honda từ chối sửa chữa hoặc thay thế các động cơ i-VTEC bị ảnh hưởng, ngay cả khi xe vẫn còn trong thời hạn bảo hành.

Theo vụ kiện tập thể, các động cơ được lắp trên những mẫu xe gặp lỗi kể trên vốn được kỳ vọng có tuổi thọ lên tới hơn 300.000 km, nhưng trong trường hợp này tuổi thọ đã bị rút ngắn đáng kể.

Năm dòng xe xuất hiện trong vụ kiện gồm: Honda Accord 2018-2022, Honda Civic 2016-2022, Honda CR-V 2017-2022, Acura RDX 2021-2022 và Acura TLX 2019-2022. Sáu nguyên đơn được nêu tên trong vụ kiện, năm người trong số đó sở hữu Accord đời 2018 hoặc 2019 và một người sở hữu Honda CR-V Touring đời 2018.

Nguyên đơn kiện Honda vì vi phạm chính sách bảo hành, làm giàu bất chính và vi phạm nhiều luật bảo vệ người tiêu dùng. Ngoài việc yêu cầu xét xử bởi bồi thẩm đoàn, họ còn đòi bồi thường thiệt hại, phí tổn và các chi phí khác.

Đây không phải là lần đầu tiên động cơ i-VTEC 1.5 lít của Honda bị kiện tập thể. Cuối năm 2024, một vụ kiện tại California cáo buộc động cơ này bị hở và làm mát kém, có thể khiến dung dịch làm mát lọt vào động cơ, làm nhiễm bẩn dầu, gây quá nhiệt và mất công suất.

Theo Carscoops

