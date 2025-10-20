Trong phân khúc xe SUV cỡ C, Honda CR-V luôn nằm trong nhóm xe bán chạy nhất tại nhiều thị trường mà mẫu xe này có mặt. Theo chuyên trang dữ liệu bán hàng CarFigures, chỉ riêng thị trường Mỹ đã tiêu thụ khoảng 360.000 xe Honda CR-V mỗi năm trong giai đoạn 2023–2024 và dự kiến đạt doanh số tương đương trong năm 2025.

Sự ổn định này không chỉ đến từ thương hiệu Honda hay thiết kế thực dụng, khả năng vận hành mà còn bởi một yếu tố quan trọng khác là chi phí sử dụng hợp lý. Ước tính chính xác về số tiền mà chủ xe có thể phải trả cho việc bảo dưỡng xe có thể khác nhau, nhưng nhìn chung, Honda CR-V vẫn là một trong những mẫu xe có chi phí bảo dưỡng phải chăng nhất trong phân khúc.

Theo công ty nghiên cứu ô tô Kelley Blue Book (KBB), chi phí bảo dưỡng một chiếc Honda CR-V mới trong 5 năm đầu sử dụng chỉ vào khoảng 3.806 USD (100 triệu đồng) nếu tuân thủ đúng lịch bảo dưỡng của hãng. Đối với phiên bản CR-V Hybrid, con số này thậm chí còn thấp hơn, khoảng 3.163 USD (83 triệu đồng).

Trang phân tích CarEdge thậm chí đưa ra dự báo lạc quan hơn khi chi phí bảo dưỡng và sửa chữa của CR-V trong 5 năm sẽ chỉ khoảng 2.440 USD (64 triệu đồng), rẻ hơn tới 1.179 USD (31 triệu đồng) so với trung bình của phân khúc SUV. Nhìn từ thực tế, CR-V là một trong những mẫu SUV tiết kiệm chi phí vận hành nhất ở tầm giá.

Trên các diễn đàn lớn như Reddit hay CarTalk, phần lớn chủ xe Honda CR-V đánh giá chi phí bảo dưỡng định kỳ của mẫu xe SUV này khá “dễ chịu”. Thay dầu động cơ, lọc gió hay vệ sinh kim phun chỉ tốn mức phí phổ thông tại các đại lý Honda – không “chém đẹp” như định kiến của một số người dùng.

Đối với phiên bản hybrid, nhiều người ban đầu lo lắng về nguy cơ tốn kém khi phải thay pin. Tuy nhiên, Honda áp dụng bảo hành pin hybrid 8 năm hoặc 160.000km, nên chi phí này gần như không đáng lo trong 10 năm sử dụng đầu tiên. Ngoài ra, Honda vẫn cung cấp tùy chọn động cơ xăng 1.5L tăng áp công suất 190 mã lực cho khách chưa sẵn sàng chuyển sang dòng xe hybrid.

Khi được đem so sánh với đối thủ Toyota RAV4 Hybrid, một số chủ xe CR-V thừa nhận xe Toyota có phần “bền bỉ” và giữ giá nhỉnh hơn một chút nhưng chi phí bảo dưỡng lại chưa chắc rẻ hơn. KBB ước tính Toyota RAV4 Hybrid tốn nhiều hơn khoảng 1.100 USD (29 triệu đồng) chi phí bảo dưỡng trong năm đầu so với Honda CR-V Hybrid, đây là một con số khiến không ít người bất ngờ.

Theo trung tâm cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô RepairPal, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng trung bình hàng năm của Honda chỉ 407 USD (gần 11 triệu đồng) trong suốt vòng đời – thuộc nhóm thấp trên thị trường và xếp hạng độ tin cậy đạt 4/5 sao.

Còn công ty phân tích dữ liệu J.D. Power xếp hạng Honda CR-V 2024-2025 ở mức “Tuyệt vời” về chất lượng và độ tin cậy dự đoán. Tuy nhiên, Honda CR-V 2023 chỉ đạt mức “Trung bình” do là thế hệ mới ra mắt còn gặp vài lỗi ban đầu, nhưng sau đó đã được Honda khắc phục ở phiên bản nâng cấp.

Tóm lại, Honda CR-V là một mẫu xe SUV dễ nuôi, chi phí bảo dưỡng thấp và rủi ro phát sinh chi phí lớn khá thấp nếu chăm sóc xe đúng cách. Có thể tranh cãi liệu chi phí bảo dưỡng của CR-V có rẻ nhất phân khúc hay không, nhưng đa số chủ xe và chuyên gia đều đồng ý rằng đây là một trong những lựa chọn kinh tế và bền bỉ nhất khi sử dụng lâu dài.

