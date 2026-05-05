Theo các nguồn tin trong ngành, cú ngã của mảng xe điện đã khiến Honda phải khai tử hàng loạt dự án vào phút chót, từ Acura RSX, Afeela 1 cho đến các mẫu Honda 0 Sedan và SUV, những cái tên từng được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên điện hóa mới.

Cũng vì canh bạc này, Honda đã chịu tổn thất 2,5 nghìn tỷ yên (15,9 tỷ USD). Đó là một con số khổng lồ và nhà sản xuất ô tô này đang gấp rút tìm cách tiết kiệm tiền. Thay vì tăng tốc đổi mới, Honda giờ đây chọn cách "đi chậm để sống sót".

Một bản ghi nhớ nội bộ của nhà cung cấp mà Automotive News tiếp cận cho thấy, mẫu minivan Odyssey thế hệ mới bị hoãn ít nhất 3 năm, lùi thời điểm ra mắt sang tháng 3/2030.

Honda Accord cũng không khá hơn khi thế hệ hiện tại sẽ tiếp tục được sản xuất thêm một năm, đến cùng mốc 2030. Đáng chú ý, các nguồn tin cho rằng Accord đời tiếp theo nhiều khả năng chỉ còn tùy chọn hybrid, thay vì động cơ xăng truyền thống đa dạng như trước.

Ở phân khúc Crossover, Honda HR-V cũng sẽ tiếp tục được bán ra với kiểu dáng hiện tại ít nhất thêm 2 năm nữa. Điều này đồng nghĩa thế hệ thứ tư có thể phải chờ đến năm 2032 mới xuất hiện.

Tình hình tại Acura còn đáng lo ngại hơn. Sau khi TLX và ZDX bị khai tử, RDX tạm ngừng sản xuất, hãng xe sang này tiếp tục kéo dài vòng đời của Integra và MDX hiện tại. Integra sẽ được bán ít nhất đến tháng 3/2032 khi mẫu sedan này đã gần 10 năm tuổi, gợi lại kịch bản không mấy thành công của ILX trước đây.

MDX - mẫu Crossover bán chạy nhất của Acura, cũng bị hoãn thế hệ mới sang đầu năm 2031, đặt ra rủi ro lớn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Người phát ngôn Honda, bà Jessica Fini cho biết hãng hoàn toàn tự tin vào chiến lược sản phẩm tương lai, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch mở rộng công nghệ hybrid vốn đã giành nhiều giải thưởng lên nhiều dòng xe hơn.

Theo Automotive News

