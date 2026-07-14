Trong hơn một thế kỷ phát triển của ngành công nghiệp ô tô, mỗi thương hiệu đều sở hữu những mẫu xe đẹp nhất mang tính biểu tượng về thiết kế. Có mẫu xe trở thành huyền thoại nhờ vẻ đẹp vượt thời gian, có mẫu lại mở ra xu hướng mới và định hình ngôn ngữ thiết kế cho cả một giai đoạn.

Dưới đây là những mẫu xe được đánh giá là đẹp nhất trong lịch sử của nhiều hãng ô tô nổi tiếng.

Alfa Romeo: 8C 2900 (1935)

Sở hữu nắp ca-pô kéo dài, hốc bánh xe uốn lượn cùng khoang lái nhỏ gọn, mẫu xe mang đậm phong cách grand tourer của thập niên 1930. Thiết kế thanh lịch kết hợp động cơ 8 xi-lanh giúp 8C 2900 trở thành biểu tượng của Alfa Romeo.

Alfa Romeo 8C 2900 (1935).



Aston Martin: DB4 GT Zagato (1962)

Được chế tạo với số lượng chỉ 19 chiếc ban đầu, DB4 GT Zagato nổi tiếng nhờ kiểu dáng thanh thoát do Zagato chắp bút. Giá trị của mẫu xe hiện đã lên tới hàng triệu USD, khiến Aston Martin sau này phải hoàn thiện thêm bốn chiếc từ số khung còn bỏ trống.

Aston Martin DB4 GT Zagato (1962)



Audi: TT (1998)

Thế hệ TT đầu tiên gây ấn tượng với thiết kế tối giản, hiện đại nhưng vẫn gợi nhớ phong cách khí động học của thập niên 1930. Đây được xem là một trong những mẫu xe mang tính biểu tượng nhất của Audi.

Audi TT (1998)

Bentley: Continental GT (2003)

Mẫu grand tourer này kết hợp vẻ sang trọng đặc trưng của Bentley với những đường nét mềm mại, cân đối. Dù sử dụng nền tảng chung với Volkswagen Phaeton, Continental GT vẫn được đánh giá cao hơn nhiều về mặt thẩm mỹ.

Bentley Continental GT (2003)



BMW: 507 (1956)

Được thiết kế bởi Albrecht von Goertz, BMW 507 sở hữu vẻ đẹp không thua kém những chiếc Ferrari cùng thời. Tuy nhiên, chi phí sản xuất quá cao khiến chỉ 252 chiếc được xuất xưởng, đồng thời góp phần đẩy BMW vào giai đoạn khó khăn về tài chính.

BMW 507 (1956)



Bugatti: Type 57 Atlantic (1938)

Đây là một trong những mẫu xe hiếm và đắt giá nhất thế giới. Thiết kế mang tính điêu khắc với đường gân chạy dọc thân xe, cửa kiểu "vỏ sò" và thân xe khí động học đã đưa Type 57 Atlantic trở thành huyền thoại của Bugatti.

Bugatti Type 57 Atlantic (1938)



Cadillac: Eldorado Biarritz Convertible (1959)

Những cánh đuôi vút cao, đèn hậu lấy cảm hứng từ tên lửa cùng khoang nội thất ngập tràn tiện nghi đã biến Eldorado thành biểu tượng của sự xa hoa nước Mỹ cuối thập niên 1950.

Cadillac Eldorado Biarritz Convertible (1959)



Chevrolet: Corvette Stingray (1963)

Phát triển từ mẫu concept Stingray, chiếc Corvette đời 1963 đã cứu dòng xe thể thao biểu tượng của Chevrolet khỏi nguy cơ bị khai tử, đồng thời tạo nên một trong những thiết kế đẹp nhất lịch sử GM.

Chevrolet Corvette Stingray (1963)



Ferrari: 250 GTO SWB (1959): Những đường nét tưởng chừng đơn giản nhưng lại được tối ưu hoàn hảo về khí động học. Đây không chỉ là một trong những chiếc Ferrari đẹp nhất mà còn là mẫu xe có giá trị sưu tầm cao bậc nhất thế giới.

Ferrari 250 GTO SWB (1959)



FordGT40 (1966): Với chiều cao chỉ khoảng 1 m, GT40 ghi dấu ấn nhờ 4 chiến thắng liên tiếp tại Le Mans. Thiết kế thấp, rộng và đậm chất xe đua đã trở thành hình mẫu cho nhiều siêu xe sau này.

Ford GT40 (1966)



Honda: S360 (1962)

Dù chỉ là nguyên mẫu, S360 được xem là khởi đầu cho lịch sử ô tô Honda. Chiếc roadster nhỏ gọn chỉ nặng khoảng 510 kg, sử dụng động cơ 356 cc nhưng sở hữu ngoại hình thanh thoát và cân đối.

Honda S360 (1962).

Kia: EV6 GT (2021)

EV6 GT đánh dấu bước chuyển mình của Kia với thiết kế hiện đại, thể thao và giàu tính tương lai. Đây được xem là một trong những mẫu crossover đẹp nhất mà hãng xe Hàn Quốc từng sản xuất.

Kia EV6 GT (2021).



Lamborghini: Miura (1970)

Được nhiều người coi là siêu xe động cơ đặt giữa đầu tiên dành cho đường phố, Miura sở hữu những đường cong quyến rũ và trở thành hình mẫu cho các siêu xe Lamborghini về sau.

Lamborghini Miura (1970)



Land Rover: Range Rover (1970)

Thế hệ Range Rover đầu tiên là minh chứng cho triết lý "hình thức phục vụ chức năng", với thiết kế đơn giản, khỏe khoắn nhưng đầy tính biểu tượng.

Land Rover Range Rover (1970)



Mazda: RX-7 thế hệ thứ ba (1991)

Những đường cong mềm mại và cân đối giúp RX-7 FD được ví như một chiếc xe thể thao Ý. Đây vẫn là một trong những mẫu coupe đẹp nhất của Nhật Bản.

Mazda RX-7 thế hệ thứ ba (1991)



Mercedes-Benz: 300 SL Gullwing (1954)

Nổi tiếng với cửa mở kiểu cánh chim, 300 SL còn gây ấn tượng bởi nắp ca-pô dài, lưới tản nhiệt cỡ lớn và những đường gân tinh tế trên thân xe.

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (1954)



Mitsubishi: 3000GT (1990)

Từng là mẫu xe thể thao công nghệ cao của Mitsubishi, 3000GT sở hữu thiết kế thấp, rộng và giàu tính khí động học. Dù không còn được nhắc đến nhiều, đây vẫn là một trong những mẫu xe Nhật nổi bật của thập niên 1990.

Mitsubishi 3000GT (1990)

Toyota: 2000GT (1967)

Chỉ có 351 chiếc được sản xuất, nhưng Toyota 2000GT vẫn được xem là mẫu xe thể thao đầu tiên đưa ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản lên bản đồ thế giới. Với thiết kế thanh thoát, nắp ca-pô dài, thân xe thấp và động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, 2000GT trở thành một trong những mẫu xe cổ đẹp và giá trị nhất của Toyota.





Toyota 2000GT (1967)

Rolls-Royce: Boat Tail (2021)

Chiếc xe thủ công siêu sang lấy cảm hứng từ du thuyền với phần đuôi độc đáo, các chi tiết chế tác tinh xảo và mức độ cá nhân hóa gần như tuyệt đối. Chỉ ba chiếc được sản xuất cho những khách hàng đặc biệt của Rolls-Royce.

Rolls-Royce Boat Tail (2021)

Theo Autocar

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