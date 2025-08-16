Sáng nay (16/8), trong sự kiện "Ngày hội bình yên" do Bộ Công an tổ chức tại không gian đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội), thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam - liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco do ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch và Tập đoàn Chery (Trung Quốc) đã tham gia trưng bày dàn xe gồm 5 mẫu.

Trong đó, đáng chú ý nhất là hai mẫu SUV/crossover cỡ C theo kế hoạch sẽ ra mắt vào tháng 10 năm nay bất ngờ được góp mặt. Đó là mẫu Omoda C7 và Jaecoo J6.

Omoda C7 nằm trong phân khúc SUV/crossover cỡ C cùng nhiều đối thủ nặng ký. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tại thị trường Việt Nam, "tân binh" Omoda C7 dự kiến sẽ bán ra 2 phiên bản là Flagship (thuần xăng) và SHS Flagship (bản hybrid sạc ngoài). Tại sự kiện hãng xe chỉ trưng bày bản Omoda C7 Flagship thuần xăng. Mẫu xe sẽ gặp đối thủ nặng ký như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V hay KIA Sportage...

C7 có điểm nhấn là lưới tản nhiệt hình chữ X, đi kèm đèn chiếu sáng LED của Omoda. Xe có kích thước dài x rộng x cao là 4.660 x 1.875 x 1.670 mm , trục cơ sở 2.720 mm. Bản thuần xăng được trang bị khối dung tích 1.6L tăng áp TGDI đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động 4 bánh AWD.

Giá bán dự kiến của C7 phiên bản Plagship là 839 triệu đồng. Còn bản SHS Flagship hybrid sạc ngoài chưa lộ diện, có giá dự kiến là 969 triệu đồng. Giá trên được cho là vẫn khá cao so với các đối thủ như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), KIA Sportage (779-999 triệu đồng)... và chỉ thấp hơn Honda CR-V (1,029-1,259 tỷ đồng).

Mẫu xe mới thứ hai - Jaecoo J6 nằm trong phân khúc SUV thuần điện cỡ trung (C-SUV) mang xu hướng off-road và gần như chưa có đổi thủ cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam.

Theo Omoda & Jaecoo Việt Nam, mẫu xe điện J6 cũng được giới thiệu tới khách Việt với 2 phiên bản là EV RWD (dẫn động cầu sau) và AWD (4 bánh toàn thời gian). Tuy nhiên trong sự kiện này, chỉ có phiên bản 2 cầu AWD cao cấp hơn.

J6 được trang bị hệ thống khung nhôm liền khối có khả năng chịu vặn xoắn, ăn mòn và hấp thụ xung lực tốt, phù hợp chạy địa hình. Ảnh: Hoàng Hiệp

Jaecoo J6 có thiết kế theo kiểu SUV off-road với đường nét vuông vức, có đường gân nổi chạy dọc, ốp nhựa ở vòm bánh và mui khá hầm hố, cửa hậu của xe là kiểu mở ngang. Điểm đáng chú ý, mẫu xe địa hình này được trang bị khung nhôm liền khối có khả năng chịu vặn xoắn, ăn mòn và hấp thụ xung lực tốt, phù hợp với chạy địa hình.

Khoang nội thất của Jaecoo J6 mang phong cách hiện đại với ghế bọc da chỉnh điện và nội thất hai tông màu. Màn hình cảm ứng giải trí 15.6 inch đặt ở trung tâm bảng điều khiển, cùng với màn hình kỹ thuật số cho người lái. Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập...

Giá bán của Jaecoo J6 bản 2 cầu dự kiến là 999 triệu đồng, còn bản cầu sau có giá dự kiến là 899 triệu đồng. Như vậy, giá bán của bản J6 AWD ngang với "người anh em" Jaecoo J7 PHEV (xe hybrid sạc ngoài) từng được giới thiệu vào đầu năm 2025.

Ngoài thương hiệu Omoda & Jaecoo, trong khuôn khổ sự kiện "Ngày hội bình yên", một hãng xe khác là Volvo cũng có gian trưng bày sản phẩm tại khu vực không gian đi bộ Hồ Gươm với 1 mẫu xe duy nhất là XC90.

Gian trưng bày sản phẩm của Volvo tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoàng Hiệp

"Ngày hội bình yên" do Bộ Công an chủ trì tổ chức từ ngày 16-19/8/2025 tại không gian phố đi bộ khu vực Hồ Gươm, Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025); 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm diễn ra trong không gian và tuyến đường từ khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Bến xe bus và khuôn viên Quảng trường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các hoạt động này bao gồm: Triển lãm công nghệ cao đa giác quan tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ; Tổ chức hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý tình huống trong không gian thực tế ảo; tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và cách phòng, chống tội phạm, trải nghiệm thể lực, trưng bày triển lãm tranh, ảnh.... Xuyên suốt sự kiện là các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố.