Chỉ sau 1 ngày ra mắt lần đầu tiên tại Thái Lan, mẫu xe máy điện hoàn toàn mới Honda UC3 đã trình làng Việt Nam ngày 10/1 với 2 phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt. Tuy nhiên, giá bán của mẫu xe chưa được công bố ngay, dự kiến sẽ được tung ra chính thức vào tháng 6 năm nay. So với các dòng xe điện khác của Honda ở Việt Nam như ICON e: hay CUV e:, mẫu Honda UC3 được đặt ở phân khúc cao cấp hơn về công nghệ và trải nghiệm.

Honda UC3 là mẫu xe máy điện thứ 3 của Honda được giới thiệu tại Việt Nam. Ảnh: Ngô Minh

Tại Thái Lan, Honda UC3 được bán với giá niêm yết 132.600 baht (tương đương khoảng 110 triệu đồng). Trong khi đó, tại Việt Nam, các mẫu xe máy điện cao cấp có giá đắt nhất chưa đến 70 triệu đồng như Datbike weaver++: 67,3 triệu, Honda CUV:e: 65 triệu, Vinfast Theon S: 56,9 triệu, Yadea Velax U: 52,9 triệu đồng.

Do đó, giới chuyên gia nhận định giá của Honda UC3 sẽ không hề rẻ khi đối chiếu với thị trường Thái Lan, nơi sản xuất mẫu xe này và so với mặt bằng chung thị trường xe máy điện hiện nay ở Việt Nam.

Dù vậy, dự kiến cũng trong năm 2026, Honda sẽ chuyển sang lắp ráp mẫu UC3 tại Việt Nam. Nếu đúng như vậy, giá bán có thể "mềm" hơn một chút so với trường hợp xe nhập khẩu.

Chi tiết Honda UC3 vừa ra mặt tại Việt Nam. Ảnh: Ngô Minh

Về thiết kế, Honda UC3 có kiểu dáng tối giản theo hướng mềm mại, hệ thống đèn LED liền mạch theo phương ngang lấy cảm hứng từ mẫu mô tô điện Honda WN7. Bảng đồng hồ kỹ thuật số khá giống với mẫu CUV:e nhưng kích thước bé hơn, chỉ là 5 inch.

Mô-tơ điện gắn ở bánh sau với công suất 8 mã lực, tương đương với một mẫu xe máy xăng dung tích 110cc, cho phép xe di chuyển khoảng 120km chỉ với một lần sạc.

So với hai mẫu xe máy điện hiện đang được bán tại Việt Nam là ICON:e và CUV:e sử dụng pin Lithium-ion có thể tháo rời, Honda UC3 chuyển sang dùng pin LFP 3,2 kWh và gắn cố định dưới sàn xe. Nhờ đó, cốp xe rộng hơn với dung tích lên tới 26 lít.

Honda UC3 sử dụng chuẩn sạc nhanh CHAdeMO nhưng không phổ biến tại Việt Nam. Ảnh: Ngô Minh

Đổi lại, việc gắn pin cố định sẽ khiến người dùng không thể đổi pin tại các trạm pin mà hãng lên kế hoạch triển khai rộng rãi tại Việt Nam trong năm 2026 hoặc mang pin sạc tại nhà trong điều kiện bãi gửi xe không có chỗ sạc.

Chưa hết, Honda UC3 lại sử dụng chuẩn sạc CHAdeMO vốn là chuẩn sạc nhanh DC phổ biến tại Nhật Bản, ít phổ biến hơn chuẩn CCS2 tại Việt Nam. Vì vậy, nếu sạc ở các trạm sạc ngoài, người dùng Honda UC3 sẽ gặp không ít khó khăn.

Hiện nay, thị trường xe máy Việt Nam có quy mô lớn, với sản lượng xe máy đạt kỷ lục hơn 3,4 triệu chiếc trong năm 2025, tăng gần 10% so với 2024. Xe máy xăng đang chững lại, trong khi xe máy điện tăng mạnh theo xu hướng thị trường và chính sách giới hạn xe xăng ở các đô thị lớn. Honda và các thương hiệu truyền thống đang chịu áp lực đáng kể vì sự chuyển dịch này.

Việc Honda ra mắt UC3 cho thấy động thái chiến lược để tham gia sâu hơn vào cuộc chuyển dịch sang xe điện tại Việt Nam, nơi thị trường xe xanh đang tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, hãng xe sẽ phải cạnh tranh khá gay gắt với các thương hiệu xe máy điện đang dẫn đầu như VinFast, Yadea... vốn có lợi thế về mạng lưới và giá rẻ hơn.

