Thậm chí, nhiều hãng xe máy xăng đang đồng loạt giảm giá để hút khách, giúp người tiêu dùng không còn bị o ép khi muốn mua xe máy dịp cuối năm.

Cuối năm không còn cảnh kênh giá, “bia kèm lạc”

Những năm trước, cứ cận Tết, câu chuyện quen thuộc tại các đại lý xe máy xăng là “hết màu”, “hết bản”, “khan hàng”. Người dùng muốn lấy xe sớm phải mua thêm gói phụ kiện, thậm chí chấp nhận chênh cả chục triệu đồng so với giá đề xuất của hãng. Bởi thế, trong nhiều năm, gần Tết là thời điểm các hãng xe và đại lý xe máy ăn nên làm ra, bởi người dùng sẵn sàng chi tiền và gần như không có lựa chọn khác.

Tuy nhiên năm nay, thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến diễn biến trái ngược. Khảo sát thực tế tại một số đại lý xe máy tại Hà Nội và TP.HCM đầu tháng 12 cho thấy, các dòng xe máy xăng đang đồng loạt giảm giá.

Mẫu xe “hot” Honda Vision hiện được nhiều đại lý bán với giá từ 30,9 triệu đồng, tùy phiên bản, thấp hơn so với mức đề xuất từ 31,3 triệu đồng của Honda Việt Nam.

Không chỉ Vision, các mẫu xe tay ga khác của Honda cũng đang được đại lý bán đúng giá gốc, thay vì chênh cao như trước. Đơn cử như SH Mode hiện được bán phổ biến trong khoảng 59-67 triệu đồng; Lead từ 41-47,5 triệu đồng; Air Blade ở mức 46-53 triệu đồng tùy phiên bản.

Yamaha Janus xuống mức 27-31 triệu đồng tùy bản; Yamaha Exciter đang được bán khoảng 46-53 triệu đồng. Ngoài ra, các đại lý Piaggio cũng đang giảm giá, ưu đãi cho Liberty và các dòng Vespa.

Động lực thay đổi từ xe máy điện VinFast

Lý giải cho sự thay đổi của thị trường, theo các chuyên gia, sự phổ cập nhanh chóng của xe điện, đặc biệt là xe máy điện VinFast, đã tạo ra thay đổi căn bản trong thói quen, kỳ vọng và tiêu chí lựa chọn của người tiêu dùng Việt.

ThS. Lê Minh Quân - Chuyên gia phân tích thị trường nhận định, VinFast chính là nhân tố quan trọng tạo ra sự chuyển đổi này. Theo ông, sự xuất hiện của một thương hiệu nội địa đầu tư bài bản, liên tục nâng cấp sản phẩm và tiêu chuẩn phục vụ đã “bẻ lái” thị trường xe máy theo hướng lành mạnh và tích cực hơn.

Đơn cử về danh mục sản phẩm, sự xuất hiện của VinFast đã đem lại luồng gió mới cho thị trường, với những mẫu xe máy điện đẹp, thiết kế chỉn chu, đáp ứng mọi đối tượng khách hàng, từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng, tài xế công nghệ… Đặc biệt, sau nhiều năm có mặt trên thị trường, xe máy điện thương hiệu Việt đã xây dựng được uy tín lớn với người dùng bởi chất lượng bền bỉ, nhiều công nghệ hiện đại, trang bị tốt.

Vị chuyên gia cũng nhắc tới yếu tố không thể có ở các hãng xe khác trên thị trường là dải sản phẩm liên tục được nâng cấp để “chiều” mọi nhu cầu của người dùng. Ông lấy ví dụ về những mẫu xe hỗ trợ 2 pin, có thể tháo rời để sạc linh hoạt, cho quãng đường di chuyển “khủng”, thậm chí tốt hơn nhiều mẫu xe xăng. Hay, mô hình xe máy điện đổi pin của VinFast đang triển khai cũng là cách để tạo sự tiện lợi tối đa cho người dùng Việt.

Mặt khác, đông đảo người dùng cũng đã cảm nhận được sự yên tâm từ khi có VinFast. Thương hiệu Việt có thời gian bảo hành xe lâu nhất thị trường - lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin LFP, gấp 2 lần các đối thủ xe xăng. Ngoài ra, hãng còn đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho người dùng như miễn phí sạc tại trạm công cộng tới tháng 5/2027, khiến chi phí sử dụng hàng ngày gần như bằng 0.

“Khi VinFast đưa ra các mẫu xe có thiết kế đẹp, chất lượng tốt và chính sách hậu mãi vượt chuẩn, người tiêu dùng nhận ra rằng xe điện hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày, thậm chí mang lại sự thoải mái, an toàn vượt trội so với xe xăng”, vị chuyên gia phân tích.

Theo các chuyên gia, đầu tàu VinFast đang khiến “luật chơi” trên thị trường xe máy thay đổi theo hướng có lợi cho người tiêu dùng. “Ở góc độ người tiêu dùng, đây là tin tốt. Nếu không có một lực kéo đủ mạnh từ xe điện, rất khó để thị trường xe máy xăng chấp nhận hạ giá vì người dùng. VinFast đã góp phần khiến thị trường minh bạch hơn, có lợi hơn cho người dân”, ông Quân nói.

Tuy vậy, theo các chuyên gia, trong bối cảnh ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông gia tăng, xu hướng chuyển dịch sang xe điện không còn là lựa chọn “thú vị” hay “trào lưu nhất thời”, mà đang trở thành lựa chọn tất yếu. Bởi thế, các hãng xe xăng có thể cạnh tranh bằng giá bán trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, xu hướng điện hoá vẫn là không thể thay đổi.

Thế Định