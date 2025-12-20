Trong thị trường ô tô cũ tại Việt Nam, Nissan Teana 2015 là một cái tên rất đặc biệt. Đặc biệt không phải vì bán chạy, mà vì nó luôn tạo ra tranh luận. Một bên coi đây là "xe Mỹ chuẩn Nhật, đi sướng hơn Camry", bên còn lại dè chừng vì hộp số CVT và chi phí nuôi xe.

Nissan Teana 2015 nhập Mỹ thuộc thế hệ thứ 3, định vị ở phân khúc sedan cỡ D, được đưa về theo diện chính hãng, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Camry, Honda Accord, Mazda6. Ở đời này, xe có 2 tùy chọn trang bị động cơ xăng I-4 2.5L và V6 3.5L, hộp số vô cấp Xtronic CVT và dẫn động cầu trước đi kèm mức giá 1,4-1,7 tỷ đồng, cao hơn các đối thủ ở thời điểm đó.

Giá của Nissan Teana 2015 được chào bán dưới mức 500 triệu đồng. Ảnh: Bonbanh

Thế nhưng, sau 10 năm, giá xe Nissan Teana 2.5L đời 2015 hiện chỉ dao động khoảng 450-485 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với Toyota Camry cùng đời (540-590 triệu đồng). Đây chính là yếu tố khiến nhiều người nâng đời từ xe hạng B, C chơi xe Nhật hạng D phải đắn đo suy nghĩ.

Ưu điểm Nissan Teana 2015: Khung vỏ cứng, lái đầm chắc

Điểm ăn tiền nhất của Nissan Teana 2015 nằm ở "chất xe". Những chuyên gia xe cũ nhận định Teana là mẫu xe được nhập từ Mỹ nên xe có kết cấu thân vỏ dày, độ cứng cao, khác biệt hoàn toàn với các mẫu xe lắp ráp trong nước hoặc nhập Thái như Camry, Mazda6 hay Accord.

Khi chạy trên cao tốc, xe cho cảm giác đầm chắc, không bồng bềnh, vô lăng ổn định. So với nhiều mẫu sedan cỡ C đời mới như Mazda3 hay KIA K3 có tầm giá cao hơn (600-700 triệu đồng), Nissan Teana vẫn cho cảm giác "xe ở phân khúc cao" đúng nghĩa. Đây là thứ mà thông số kỹ thuật không thể hiện hết nhưng chỉ cần lái là cảm nhận được ngay.

Nissan Teana là mẫu xe phân phối chính hãng duy nhất được nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh: Nissan Long Biên

Khả năng cách âm gió, cách âm lốp của xe rất tốt so với mặt bằng xe Nhật cùng thời. Khi chạy đường trường, khoang cabin khá yên tĩnh, ít bị tiếng vọng từ bên ngoài làm phiền.

Không chỉ ổn định và cách âm tốt, Nissan Teana còn được đánh giá cao độ êm ái và thoải mái nhờ thiết kế ghế ngồi "Zero Gravity" giúp giảm mệt mỏi khi đi đường dài. Hệ thống treo của xe cũng được tinh chỉnh mềm mại, dập tắt nhanh các dao động từ mặt đường xấu, biến chiếc xe thành một "chiếc sofa di động" đúng nghĩa. Đây là lợi thế rất rõ so với nhiều đối thủ cùng tầm tiền.

Cuối cùng là khối động cơ 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên cho công suất khoảng 180 mã lực, đủ mạnh để vượt xe, leo dốc, chở đủ tải. Xét riêng về phần máy, động cơ của Nissan cực kỳ "lành", hiếm khi hỏng vặt và có tuổi thọ rất cao nếu được thay dầu đúng định kỳ.

Với dưới 500 triệu đồng, nếu mua xe mới, lựa chọn chỉ quanh quẩn Accent, Vios, City bản thấp vốn chật hẹp, ồn hơn và trang bị an toàn cũng kém hơn. Trong khi đó, Nissan Teana tuy 10 năm tuổi nhưng mang lại không gian rộng rãi của sedan cỡ D, độ an toàn tiêu chuẩn Mỹ và cảm giác lái của một chiếc xe lớn.

Nhược điểm Nissan Teana 2015: Chi phí phụ tùng đắt

Hộp số vô cấp Xtronic CVT là lý do chính khiến giá xe Teana rớt nhanh hơn Camry. Hộp số CVT của Nissan giai đoạn 2013-2016 từng nhận nhiều phản hồi về độ bền tại thị trường Mỹ. Sau khoảng 100.000-150.000km, nếu không được bảo dưỡng kỹ hoặc thường xuyên chạy gắt, hộp số có thể xuất hiện hiện tượng trượt dây đai, giật cục khi tăng tốc hoặc báo lỗi quá nhiệt.

Hộp số CVT trên Nissan Teana 2015 là điểm mà người dùng cần lưu ý kiểm tra kỹ nếu muốn mua mẫu xe này. Ảnh: Nissan

Chi phí đại tu hoặc thay thế hộp số CVT không hề rẻ, có thể từ vài chục cho đến cả trăm triệu đồng, đủ khiến người mua xe cũ phải chùn tay nếu không có quỹ dự phòng.

Bên cạnh đó, do là xe nhập Mỹ và số lượng không phổ biến, phụ tùng thân vỏ Nissan Teana như đèn pha, cản xe, kính, gương chiếu hậu thường đắt và đôi khi phải đặt hàng chờ đợi. Các phụ tùng bảo dưỡng định kỳ (lọc dầu, lọc gió, má phanh) thì không quá khó kiếm, nhưng va quẹt nhẹ cũng có thể tốn kém hơn Camry hay Mazda.

Ngoài ra, xác xe nặng (gần 1,5 tấn), động cơ 2.5L hút khí tự nhiên khiến mức tiêu thụ nhiên liệu của Teana trong đô thị khá cao, dao động từ 12-14 lít/100km khi di chuyển trong nội đô giờ tan tầm. Con số này sẽ khiến những ai đang quen đi sedan cỡ B, C sẽ cảm thấy "xót ví" mỗi lần đổ xăng.

Và với một chiếc xe 10 năm tuổi, khoang lái của Nissan Teana 2015 sẽ khó có thể theo kịp xu hướng thiết kế của những mẫu xe mới hiện nay. Thiết kế vô-lăng và bảng điều khiển thiên về thực dụng, không hợp gu người thích công nghệ.

Màn hình giải trí trung tâm nhỏ, độ phân giải thấp, giao diện cũ kỹ. Xe cũng thiếu vắng các kết nối hiện đại như Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử hay các tính năng hỗ trợ lái chủ động ADAS mà xe đời mới hiện nay thường có.

Có nên mua Nissan Teana 2015 cũ hay không?

Câu trả lời phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu sử dụng và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu bạn là người có kiến thức về ô tô, biết cách chăm sóc xe, cần một chiếc xe êm ái, cách âm tốt để phục vụ gia đình, không quá áp lực về chí phí xăng xe, chủ yếu di chuyển đường trường, Teana 2015 chính là sự lựa chọn cho bạn.

Ngoại hình của Nissan Teana 2015 vẫn rất bền dáng dù đã có 10 năm tuổi. Ảnh: Tuấn Anh

Tuy nhiên, nếu là người có tài chính eo hẹp, mua xe lần đầu, chú trọng yếu tố tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, cần sự thanh khoản cao sau 1-2 năm sử dụng, hãy tránh xa Teana cũ. Với nhóm này, Camry, Mazda6 hay thậm chí xe sedan cỡ C đời mới sẽ an toàn hơn.

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!