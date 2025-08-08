Mới đây, một đại lý phụ tùng ô tô ở Gurnee, bang Illinois, Mỹ có tài khoản TikTok Auto Parts City (@autopartscity) đã đăng video hướng dẫn và lời khuyên dành riêng cho chủ xe Nissan được trang bị hộp số CVT.

Xem video

Nguồn video: Auto Parts City

Trong video, một kỹ thuật viên tên Juan giới thiệu một chiếc Nissan Rogue 2016: “Chúng tôi thường hay đùa rằng những hộp số trên xe Nissan dễ ‘toang’ vì loại hộp số CVT kém bền. Nhưng hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ vài lời khuyên để giúp các chủ xe giữ cho hộp số này hoạt động được lâu nhất có thể.”

Juan cho biết, hộp số vô cấp CVT của Nissan có hai bộ lọc, một bộ nằm trong đáy cacte dầu hộp số và một bộ lọc ngoài, nhỏ hơn, nhưng nhiều người thường bỏ qua việc thay bộ lọc ngoài thứ hai khi bảo dưỡng, gây ảnh hưởng đến xe. Theo thợ máy này, chủ xe nên thay dầu hộp số mỗi 35.000-40.000km và thay cả hai bộ lọc. Làm như vậy, hộp số có thể vận hành tới hơn 360.000km.

“Nếu bạn đều đặn thay dầu và cả hai bộ lọc, hộp số vô cấp CVT có thể bền gần bằng tuổi thọ của chiếc xe,” Juan nhấn mạnh.

Người thợ máy tiếp tục chia sẻ, hộp số CVT khác với hộp số tự động truyền thống ở chỗ không dùng bánh răng, mà truyền lực qua hệ thống hai puli. Loại hộp số này rẻ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, nhưng lại có nhược điểm về tiếng ồn, thiếu cảm giác chuyển số và độ bền không cao khiến nhiều người mua xe không mấy mặn mà.

Cũng chính vì hộp số thiếu độ tin cậy nên mới đây Nissan Bắc Mỹ đã phải giải quyết vụ kiện tập thể liên quan đến lỗi hộp số CVT trên các mẫu Murano 2015-2018 và Maxima 2016-2018. Sau đó, hãng đã phải chấp nhận gia hạn bảo hành, hoàn tiền sửa chữa, và tặng một số chủ xe phiếu mua hàng trị giá 1.500 USD (gần 40 triệu đồng).

Dưới phần bình luận video, người xem tranh luận sôi nổi về chất lượng xe Nissan và cách bảo dưỡng CVT tốt nhất.

Một người cho biết: “Việc bảo dưỡng bộ lọc và thay dầu đều tốt, nhưng hộp số CVT của xe Nissan dễ bị quá nhiệt do hoạt động ở áp suất cao hơn, các chủ xe nên lắp thêm bộ làm mát dầu ngoài để giảm nhiệt, tăng tuổi thọ dầu CVT.

Hầu hết các mẫu xe Nissan hiện nay đều sử dụng hộp số vô cấp. Ảnh: Motor1

Nhiều người khác cảm ơn vì đây là “lời khuyên vàng” mà họ chưa từng biết. “Cảm ơn bạn đã chia sẻ điều mà nhiều người có thể coi là bí mật thương mại. Chiếc Nissan Sentra cũ của tôi đã chạy được hơn 225.000km và tôi nghi ngờ rằng chẳng có chủ xe nào trước đây bận tâm đến việc thay dầu hộp số CVT.”

Có người cho rằng: “Các yêu cầu nghiêm ngặt về khí thải và tiết kiệm nhiên liệu đã khiến các nhà sản xuất phải thử mọi cách và hộp số CVT là một trong số đó". Cuối cùng là một bình luận nổi bật: "Hộp số CVT của Nissan đã giết chết hãng xe và đó là lý do tại sao họ bị thua lỗi và đang trên bờ vực phá sản."

(Theo Motor1)

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!