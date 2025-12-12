Nguồn gốc

Hoa Anh thảo (Evening Primrose) có tên khoa học Oenothera, là loài hoa có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Sau khi được du nhập sang châu Âu và nhiều châu lục khác, hoa nhanh chóng trở thành một loài cây cảnh phổ biến nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng và khả năng thích nghi cao trong nhiều điều kiện thời tiết.

Điểm đặc biệt khiến hoa Anh thảo được yêu thích chính là tập tính nở vào ban đêm. Khi hoàng hôn buông xuống, nụ hoa chuyển động nhẹ, cánh bung nở chỉ trong vài giây, tỏa hương thơm dịu trong bóng tối. Vẻ đẹp âm thầm ấy khiến nhiều người ví hoa Anh thảo như “tiếng thì thầm của màn đêm”.

Hoa thuộc nhóm thân thảo, cao 30-60cm, lá thon mềm mọc thành cụm. Màu phổ biến nhất là vàng chanh, bên cạnh một số giống hồng phớt, trắng hoặc đỏ.

Cây chịu hạn tốt, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc nên rất phù hợp với người mới chơi hoa hoặc gia chủ bận rộn. Mùa hoa kéo dài từ cuối xuân đến đầu hè, mang lại sắc màu tươi sáng và nhẹ nhàng cho khu vườn hoặc ban công.

Hoa Anh thảo bung nở, cánh hoa tỏa hương dịu nhẹ. Ảnh: Baidu

Không chỉ đẹp, hoa Anh thảo còn có giá trị lớn trong y học và làm đẹp. Hạt hoa được ép lấy dầu, nổi tiếng với hàm lượng GLA (gamma-linolenic acid) cao, giúp cân bằng nội tiết tố nữ, giảm viêm và chăm sóc da.

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy, hoa Anh thảo tượng trưng cho nguồn năng lượng dịu dàng và bền bỉ. Tập tính nở hoa trong bóng đêm được cho là biểu trưng của hy vọng, dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn có điều tốt đẹp chờ đợi phía trước.

Hoa cũng được xem là mang lại may mắn về tinh thần và tình cảm. Màu sắc tươi sáng và dáng hoa mềm mại giúp không gian sống trở nên hài hòa hơn, góp phần giảm căng thẳng và cân bằng cảm xúc. Đặt chậu hoa ở ban công, bậu cửa hoặc phòng khách có thể giúp tăng lưu thông khí và tạo cảm giác ấm cúng, thư thái.

Hoa Anh thảo hợp mệnh, hợp tuổi nào?

Theo quan niệm ngũ hành, phần lớn giống hoa Anh thảo mang sắc vàng ấm, thuộc hành Thổ. Vì vậy, loài hoa này được cho là phù hợp với người mệnh Thổ và mệnh Kim (Kim sinh Thổ - Thổ sinh Kim), hỗ trợ sự ổn định và cảm giác vững vàng trong đời sống.

Người mệnh Thổ khi trồng hoa Anh thảo thường dễ đạt được sự vững vàng trong sự nghiệp, còn người mệnh Kim sẽ được nâng đỡ về may mắn, các mối quan hệ phát triển thuận lợi hơn.

Chậu hoa Anh thảo đặt tại ban công giúp thu hút tài lộc, cân bằng cảm xúc và mang lại nguồn năng lượng tích cực. Ảnh: Baidu

Ngoài ra, những giống hoa Anh thảo màu trắng hoặc hồng thuộc hành Kim hoặc Hỏa cũng có thể đem lại năng lượng tốt cho người mệnh Hỏa và Thủy, tuy tác dụng phong thủy thường nhẹ hơn.

Xét theo tuổi và phương diện cuộc sống, hoa Anh thảo đặc biệt phù hợp với những ai đang bắt đầu lập nghiệp, cần sự kiên trì và động lực để bứt phá; những người đang bước vào giai đoạn quan trọng của tình yêu và hôn nhân; hoặc những ai thường xuyên áp lực, cảm xúc dễ bất ổn, cần một không gian sống bình yên để cân bằng lại tinh thần.

Hoa Anh thảo được xem là một trong những loài cây cảnh ra hoa dễ chăm nhất, phù hợp với cả những người mới bắt đầu chơi hoa.

Cách chăm sóc

Trước hết, hãy chuẩn bị loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt; đất hơi kiềm nhẹ sẽ giúp bộ rễ hấp thụ chất tốt hơn, hạn chế tình trạng úng thối.

Về ánh sáng, cây ưa nắng nên nếu trồng trong nhà, bạn nên đặt chậu gần cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng gián tiếp để cây vẫn nhận được đủ năng lượng quang hợp.

Bên cạnh đó, việc bổ sung dinh dưỡng cũng khá đơn giản: ưu tiên phân hữu cơ hoặc phân vi sinh, bón định kỳ mỗi 4-6 tuần để cây duy trì khả năng ra hoa đều đặn.

Theo Baidu