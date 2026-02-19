Xe ô tô gặp sự cố vào ban đêm thường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn ban ngày do tầm nhìn hạn chế và nguy cơ mất an toàn. Dưới đây là 4 bước xử lý được các chuyên gia an toàn giao thông khuyến nghị và được xem là "phao cứu sinh" trong những tình huống nguy cấp.

Tấp lề an toàn, bật đèn cảnh báo ngay lập tức

Khi xe xuất hiện dấu hiệu bất thường như nổ lốp, hụt ga, chết máy hay đèn báo lỗi sáng liên tục, tài xế tuyệt đối không phanh gấp. Hãy giữ chắc vô lăng, giảm tốc từ từ, bật xi-nhan và đưa xe vào sát lề đường hoặc làn dừng khẩn cấp (nếu có).

Khi xe có vấn đề, tấp vào lề, bật đèn cảnh báo là điều bắt buộc.

Ngay khi xe dừng hẳn, bật đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard) là thao tác bắt buộc. Đây là tín hiệu giúp các phương tiện khác nhận diện xe bạn từ xa, đặc biệt quan trọng trên quốc lộ hoặc cao tốc vào ban đêm.

Nếu có tam giác phản quang, hãy đặt phía sau xe ở khoảng cách 50-100 m, tùy điều kiện đường. Trường hợp không có, có thể tận dụng vật dễ nhìn như cành cây lớn, áo phản quang. Tuyệt đối không đứng sau đuôi xe để vẫy hay ra hiệu, bởi nguy cơ bị xe khác tông trúng là rất cao.

Bắt "bệnh" nhanh để biết có thể tự sửa hay gọi cứu hộ

Sau khi đảm bảo an toàn ban đầu, tài xế có thể kiểm tra nhanh tình trạng xe, nhưng không nên rời xe quá lâu hoặc mải "mò mẫm" trong bóng tối.

Trong đa số trường hợp hỏng xe vào ban đêm, gọi cứu hộ là cách làm an toàn hơn cả.

Với trường hợp thủng lốp xe, nếu là nam giới có đủ sức khỏe và kỹ năng, bạn có thể tự thay lốp dự phòng. Khi thao tác, cần khóa cửa xe, bật đèn pin hoặc đèn đội đầu để quan sát rõ. Nếu lốp rách lớn, vị trí thay nguy hiểm hoặc người lái không tự tin, không nên mạo hiểm, nhất là với phụ nữ.

Với các sự cố nghiêm trọng hơn như chết máy, quá nhiệt động cơ, xe không đề được, tài xế chỉ nên kiểm tra sơ bộ như cọc bình ắc quy có lỏng không, nước làm mát có cạn hay không. Nếu nguyên nhân nằm sâu trong khoang máy, tuyệt đối không cố sửa. Việc can thiệp sai cách trong điều kiện thiếu sáng dễ gây cháy nổ hoặc chấn thương.

Nguyên tắc “bất di bất dịch” khi chờ cứu hộ

Nếu không thể tự khắc phục, việc gọi cứu hộ là bắt buộc. Trong thời gian chờ đợi, yếu tố an toàn cá nhân phải được đặt lên hàng đầu. Tài xế nên ngồi trong xe, khóa chặt cửa, kéo kín kính, chỉ hé nhẹ 1-2cm để thông gió. Khoang xe lúc này chính là "pháo đài" an toàn nhất trước nguy cơ trộm cắp hoặc kẻ xấu.

Gửi định vị qua Zalo/Google Maps cho người thân biết chính xác vị trí của bạn.

Song song đó, hãy liên hệ ngay với dịch vụ cứu hộ 24/7, đơn vị bảo hiểm hoặc người thân. Việc gửi định vị trực tiếp qua Zalo, Google Maps giúp người hỗ trợ xác định chính xác vị trí, rút ngắn thời gian tiếp cận.

Nếu có người lạ tiếp cận, gõ cửa đề nghị giúp đỡ, không nên mở cửa bước ra ngoài. Tài xế chỉ nên hạ kính một chút để trao đổi và thông báo rằng cứu hộ hoặc lực lượng chức năng đang trên đường tới.

Chuẩn bị trước không bao giờ thừa

Theo các kỹ sư ô tô, sự chuẩn bị luôn là yếu tố quyết định. Trên xe nên trang bị sẵn bộ dụng cụ thay lốp, kích nâng, bơm điện mini, dây câu bình ắc quy, đèn pin, áo phản quang và sạc dự phòng cho điện thoại. Ngoài ra, lưu sẵn số hotline cứu hộ giao thông, bảo hiểm xe trong danh bạ sẽ giúp tài xế chủ động hơn khi gặp sự cố.

Các phụ kiện nên có sẵn trên xe để phòng các tình huống hỏng xe giữa đường.

Lời khuyên chung của chuyên gia là giữa đêm tối, ở nơi vắng vẻ, xe hỏng có thể sửa, nhưng an toàn con người thì không thể đánh đổi. Khi cảm thấy bất an hoặc không đủ kỹ năng, giải pháp đúng đắn nhất vẫn là khóa cửa, giữ bình tĩnh và chờ đội cứu hộ chuyên nghiệp.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!