Tâm lý chung của người dùng khi đã "chốt" mua xe mới thường muốn bán xe cũ càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, sự vội vàng này thường khiến chiếc xe bị định giá thấp hơn giá trị thực. Theo các chuyên gia mua bán xe cũ, sự khác biệt giữa một chiếc xe "bán trong một nốt nhạc" và một chiếc xe nằm chờ cả tháng trời phụ thuộc rất nhiều vào sự chỉn chu của người bán.

Dưới đây là 7 bước quan trọng bạn cần thực hiện để tân trang "xế cưng" trước khi tiến hành giao dịch bán ô tô cũ.

Rửa xe kỹ lưỡng

Ấn tượng ban đầu có thể quyết định đến 50% sự thành công của một giao dịch mua bán. Một chiếc xe phủ bụi, nội thất lộn xộn sẽ khiến người mua nghi ngờ về thói quen bảo dưỡng của chủ xe.

Bên cạnh việc rửa sạch lớp vỏ bên ngoài, bạn hãy hút bụi kỹ lưỡng thảm sàn, lau sạch các khe cửa, kính xe và các hộc chứa đồ. Đặc biệt, mùi nội thất phải được xử lý triệt để. Mùi thuốc lá hay mùi ẩm mốc là điểm trừ cực lớn. Một chiếc xe có khoang cabin thơm tho, sạch sẽ luôn tạo cảm giác tin cậy và "mới" hơn so với tuổi đời của nó.

Phục hồi các chi tiết nhựa đen

Dưới cái nắng nóng gay gắt tại Việt Nam, các chi tiết nhựa nhám ở các khu vực cản trước, ốp hốc bánh, chân gương thường bị lão hóa và chuyển sang màu xám xỉn. Đây là dấu hiệu khiến xe trông xuống cấp rõ rệt.

Chủ xe nên dùng dung dịch phục hồi nhựa chuyên dụng gốc silicone hoặc ceramic để trả lại màu đen sâu, tránh các mẹo tạm thời như dầu ăn hay khò nhiệt vì chỉ có tác dụng tạm thời và có thể làm hỏng nhựa về lâu dài.

Đánh bóng hoặc phủ sáp bề mặt sơn

Có sự khác biệt lớn giữa một chiếc xe "sạch" và một chiếc xe "bóng". Những vết xước dăm do rửa xe sai cách theo thời gian sẽ làm bề mặt sơn kém hấp dẫn và xe trông cũ kỹ hơn.

Do đó, trước khi bán, chủ xe nên đầu tư một khoản nhỏ để đánh bóng hoặc phủ sáp trước khi bán giúp lớp sơn sáng hơn, che bớt khuyết điểm và tạo cảm giác xe được chăm sóc kỹ. Đây là yếu tố giúp người bán tự tin đưa ra mức giá cao hơn.

Kiểm tra phạt nguội và hạn đăng kiểm

Tại Việt Nam, yếu tố pháp lý ngày càng được người mua xe cũ quan tâm vì họ rất sợ gặp rắc rối pháp lý. Hãy tra cứu phạt nguội trước để chắc chắn xe không nợ lỗi vi phạm giao thông.

Đồng thời, nếu xe còn hạn đăng kiểm dài, đây là một điểm cộng lớn giúp người mua tiết kiệm thời gian và chi phí, từ đó dễ dàng thuyết phục họ xuống tiền.

Kiểm tra kỹ thuật và xử lý lỗi nhỏ

Đừng đợi người mua phát hiện ra lỗi rồi mới trừ tiền. Hãy chủ động kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng, xi-nhan, gạt mưa, lên xuống kính điện và điều hòa. Những hạng mục hư hỏng nhỏ không tốn nhiều chi phí nên được thay thế ngay.

Đối với các vấn đề lớn hơn, hãy cân nhắc sửa chữa hoặc thành thật thông báo cho người mua. Sự minh bạch luôn xây dựng được lòng tin và giúp việc chốt giá nhanh hơn.

Điểm danh các trang bị nâng cấp có giá trị

Nếu bạn đã độ thêm màn hình Android, camera hành trình, dán phim cách nhiệt xịn hay vừa thay dàn lốp Michelin mới cứng... hãy liệt kê cụ thể. Đừng chỉ nói chung chung, hãy nhấn mạnh giá trị thực tế mà chúng mang lại. Những món "đồ chơi" này giúp người mua cảm thấy họ đang nhận được một món hời mà không phải tốn tiền nâng cấp sau khi mua.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bảo dưỡng

Cuối cùng và quan trọng nhất chính là giấy tờ. Một tập hóa đơn bảo dưỡng định kỳ, sổ bảo hành hoặc lịch sử sửa chữa chính là bằng chứng thuyết phục nhất về tình trạng xe và số ODO thực.

Trong thị trường xe cũ "vàng thau lẫn lộn", một chiếc xe có lý lịch rõ ràng luôn là ưu tiên số một và có thể bán với giá cao hơn mặt bằng chung từ 5-10%.

Tóm lại, bán ô tô cũ được giá cao không phải nhờ nói hay mà nhờ làm đúng. Chỉn chu từ những việc nhỏ nhất chính là cách hiệu quả nhất để bảo vệ giá trị chiếc xe và chốt giao dịch nhanh gọn.

