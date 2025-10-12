Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã tìm thấy và trao trả chiếc điện thoại iPhone 17 cho cô Maysaa, một du học sinh người Lào.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 11/10, cô Maysaa đã đến Công an phường Ba Đình trình báo về việc bị mất điện thoại khi tham gia Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, tổ chức tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình).

Cô Maysaa nhận lại tài sản bị thất lạc. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ba Đình đã phân công cán bộ tổ chức xác minh, làm rõ. Đến 21h cùng ngày, được sự hỗ trợ của người dân, Công an phường đã tìm thấy điện thoại và làm thủ tục trao trả cho cô Maysaa.

Cô Maysaa sau đó đã cập nhật thông tin trên trang Facebook cá nhân có gần 1 triệu người theo dõi, xúc động nói: "Em cảm ơn các anh Công an phường Ba Đình rất nhiều. Sau 3-4 tiếng tìm kiếm, điện thoại em đã thấy rồi. Em không biết phải nói gì, thật sự các anh công an quá xuất sắc, tuyệt vời".

Được biết, Maysaa tên đầy đủ là Maysaa Bouavone Phanthaboouasy (SN 2001), là một du học sinh Lào nói thành thạo tiếng Việt và rất thành công trong phát triển nội dung trên nền tảng TikTok.