Ở chung kết diễn ra ngày 21/6, bộ tứ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc vượt qua các đối thủ mạnh, cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 31 giây 16, giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ.

Tấm HCV mà Quách Thị Lan và các đồng đội giành được không chỉ rất tự hào, mà còn mang đến sự tự tin lớn cho các chân chạy Việt Nam tại Asiad năm nay (diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản).

4 cô gái Việt Nam giành HCV.

Sau khi giành HCV ở nội dung 4x400m tiếp sức nữ, tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục báo tin vui. Ở nội dung 4x400m tiếp sức nam, bộ tứ Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng xuất sắc giành HCV với thành tích 3 phút 02 giây 60. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành HCV châu Á ở nội dung 4x400m tiếp sức nam.

Đặc biệt, kết quả này không chỉ giúp tuyển điền kinh Việt Nam bước lên ngôi cao nhất mà còn phá sâu kỷ lục quốc gia (kỷ lục cũ là 3 phút 03 giây 85).

Niềm vui của tổ 4x400m tiếp sức nam.

Giải điền kinh vô địch tiếp sức châu Á 2026 diễn ra tại Gumi (Hàn Quốc) trong 2 ngày 20-21/6, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh của châu lục tranh tài. Đây là giải đấu giúp các VĐV Việt Nam có bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu "săn" huy chương tại Asiad sắp tới.