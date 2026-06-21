Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk
Phạm Thị Minh Huệ từng khoác áo CLB bóng chuyền Bộ Tư lệnh Thông tin (nay là Binh chủng Thông tin), gây sự chú ý khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và chuyển sang làm người mẫu.
Ảnh: FBNV
Hoa khôi bóng chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh và bạn trai hạnh phúc bên nhau trong kỳ nghỉ vô cùng ý nghĩa.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Kazakhstan 3-0 ở trận tranh hạng ba AVC Nations Cup, giữ mạch có huy chương và khép lại giải đấu bằng chiến thắng thuyết phục đầy ấn tượng.
ĐT Việt Nam trở thành cựu vương giải bóng chuyền nữ châu Á - AVC Nations Cup 2026 sau khi chịu thất bại 0-3 trước Hàn Quốc, trong trận bán kết chiều ngày 13/6.