Ngày 9/4, giải bóng chuyền VĐQG 2026 tiếp tục diễn ra với những cặp đấu rất hấp dẫn. Ở cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An vs Thanh Hoá, những tưởng đội bóng miền Tây có chiến thắng dễ dàng, nhưng Thanh Hoá tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại giải.
HLV Bùi Huy Sơn xây dựng chiến thuật bám chắn trên lưới cho cầu thủ Thanh Hóa hạn chế tối đa các quả đập từ 2 biên của các mũi chủ công và đối chuyền bên phía VTV Bình Điền Long An. Chủ công Hoàng Thị Thảo có một ngày thi đấu ấn tượng, góp công giúp đội bóng xứ Thanh giành chiến thắng 3-2.
Niềm vui chiến thắng của Hoàng Thị Thảo.
Trong khi ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An chỉ biết tự trách mình.
Sau 2 lượt trận đấu, Thanh Hóa và VTV Bình Điền Long An cùng có 1 thắng, 1 thua.

Dù không được đánh giá cao nhưng Thanh Hoá vẫn khiến VTV Bình Điền Long An phải ôm hận.
Hoàng Thị Thảo là một trong những tay đập trẻ nhiều triển vọng của CLB Thanh Hoá. Cô nàng sinh năm 2003 sở hữu chiều cao 1m78, có tầm nhảy đập 2m85 và tầm nhảy chắn 2m81.
Không chỉ có chuyên môn tốt, cô nàng còn là gương mặt xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn.
hoang thao top.jpg
Chủ công 23 tuổi rất có tương lai. 

Ảnh: Trung Kiên