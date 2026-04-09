Augusta và “Tiger Slam”

Sự kiện ấy diễn ra cách đây 25 năm và vẫn còn in đậm trong ký ức như màn trình diễn quyền lực vĩ đại nhất trong lịch sử golf. Ngày 8/4/2001, Tiger Woods giành chiến thắng The Masters lần thứ hai, qua đó làm nên điều chưa từng xảy ra trước đó và cũng chưa từng lặp lại đến nay.

Khi khoác lên mình chiếc áo xanh lá cây huyền thoại vào chiều Chủ nhật mùa xuân ấy, anh đồng thời trở thành nhà vô địch của cả 4 giải major cùng lúc.

Woods ăn mừng sau hố 18 ở The Masters 2001. Ảnh: Golfweek

Dù không hoàn thành trong cùng một mùa giải, nhưng Woods đã chinh phục chúng liên tiếp: US Open 2000, The Open Championship 2000, PGA Championship 2000 và The Masters 2001. Ngôi vua của 4 major khi ấy chỉ thuộc về một cái tên. Kỳ tích đó được gọi là “Tiger Slam”.

Thời gian trôi qua chỉ càng làm huyền thoại thêm lớn, trong khi những vấn đề cá nhân của Woods lại khiến khoảng cách giữa con người và huyền thoại ngày càng xa.

Ở tuổi 50, hình ảnh hiện tại của Tiger là một người lái xe bị cảnh sát bắt giữ sau khi gây tai nạn lật xe, với hai viên thuốc giảm đau trong túi và dấu hiệu rõ ràng không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Càng không thể thi đấu The Masters, diễn ra từ hôm nay, hay trở thành đội trưởng Ryder Cup của tuyển Mỹ. Ngày nay, Tiger Woods chỉ còn là cái bóng của chính mình 25 năm trước.

Sự thống trị bắt đầu tại US Open 2000 (15-18/6), với mức độ áp đảo đến mức khiến các golfer khác cảm thấy như anh đang chơi một môn thể thao khác. Tiger hủy diệt sân Pebble Beach với điểm -12, lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu khắc nghiệt này có người đạt hai chữ số âm.

Những người xếp sau – Miguel Angel Jimenez và Ernie Els – đều đạt điểm +3. Đây cũng là US Open cuối cùng của Jack Nicklaus, vị “vua” trao lại vương miện.

Woods giữ kỷ lục tuyệt đối với “Tiger Slam”. Ảnh: Golfdigest

Khoảng cách 15 gậy ấy vượt qua kỷ lục lớn nhất trong lịch sử major, tồn tại từ thời Old Tom Morris tại Open Championship 1862. Kỷ lục ấy đến nay vẫn đứng vững như biểu tượng của sự vượt trội tuyệt đối.

“Lúc đó tôi cũng đang chơi rất tốt, nhưng có một ‘người ngoài hành tinh’ xuất hiện”, Jimenez nhớ lại.

“Ernie Els và tôi như chỉ thắng ‘giải của người trần’. Rồi anh ta đến và hơn chúng tôi 15 gậy. Rõ ràng là anh ta chơi một môn thể thao khác. Tôi còn đùa rằng Els và tôi nên đấu play-off để xem ai vô địch phần còn lại. Tiger ở một chiều không gian khác”.

Woods đến từ thế giới khác

Cơn địa chấn tiếp tục lan rộng. Một tháng sau (20-23/7), The Open diễn ra tại St Andrews – cái nôi của golf. Và một lần nữa, Woods như cơn lốc, chiến thắng với -19, hơn Thomas Bjorn và Ernie Els tới 8 gậy. Tiger không chỉ thắng, mà là nghiền nát đối thủ. Cuộc chiến thực chất chỉ là tranh vị trí thứ hai.

Tiếp theo là PGA Championship tại Valhalla (17-20/8), chiến thắng sít sao nhất trong chuỗi. Bob May đã thách thức Tiger và buộc phải bước vào loạt play-off ba hố sau khi cùng đạt -18. Nhưng ngay cả ở đó, Woods vẫn thắng với cách biệt 1 gậy.

Rồi màn kết thúc: The Masters 2001, nơi huyền thoại khép lại Tiger Slam với -16, hơn David Duval (-14). Một chuỗi chiến thắng hoàn hảo khắc sâu vào lịch sử.

Tiger Woods như đến từ chiều không gian khác. Ảnh: Golfweek

Jose Maria Olazabal, người từng 2 lần vô địch The Masters và rất được Tiger tôn trọng, vẫn còn kinh ngạc khi nhớ lại giai đoạn ấy: “Cảm giác lúc đó là Woods có một cấp độ khác, một tốc độ cao hơn tất cả.

Anh ấy thống trị golf theo cách chưa từng lặp lại. Một golfer toàn diện: sức đánh cực mạnh, tốc độ swing không ai sánh kịp, short game hoàn hảo, có thể điều khiển bóng theo mọi hướng, putting xuất sắc và trên hết là tinh thần thép.

Tiger tạo ra niềm tin rằng không ai có thể đánh bại anh ấy. Đó là sức mạnh cả thể chất lẫn tinh thần”.

Olazabal còn nhắc đến một khoảnh khắc năm 2002, khi Tiger tiếp tục vô địch ở The Masters: “Chúng tôi chơi cùng vòng thứ Bảy. Sau đó, báo chí hỏi tôi ai sẽ thắng khi Tiger đang đồng dẫn đầu. Tôi nói: ‘Các anh đùa à? Các anh không thấy anh ta sao? Giải đấu đã kết thúc rồi’.

Đó là vòng 66 gậy dễ dàng nhất tôi từng thấy ở Augusta. Mỗi cú đánh đều hoàn hảo. Một cỗ máy”.

Tuần này, Olazabal sẽ lại thi đấu tại Augusta. Trong bữa tiệc của các nhà vô địch – dù không có Woods – tất cả cùng nhớ lại những tháng ngày kỳ diệu của “Tiger Slam”.

Khoảnh khắc hoàn thành Tiger Slam. Nguồn: The Masters