Ngày 6/4, giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026 khởi tranh tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Ở mùa giải năm nay, các đội bóng đều có sự đầu tư mạnh về lực lượng nhằm đua tranh ngôi vô địch hay vị trí cao.

VTV Bình Điền Long An tham dự giải đấu với mục tiêu bảo vệ ngôi hậu, tuy nhiên đội bóng miền Tây hiện vẫn đang chờ tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy có thể về nước để kịp thi đấu hay không.

Trước đó VTV Bình Điền Long An điền tên Thanh Thúy vào danh sách sơ bộ. Tuy nhiên, tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26, đội bóng mà tuyển thủ Việt Nam đang khoác áo là Gunma Green Wings có mặt trong top 8 sau khi vòng đấu loại kết thúc, đồng nghĩa với việc giành vé vào tứ kết, gặp đối thủ Hisamitsu Springs.

Điều này khiến Trần Thị Thanh Thuý không thể góp mặt cùng VTV Bình Điền Long An trong những trận đấu đầu tiên tại giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG. Trong trường hợp Gunma Green Wings vào sâu, Thanh Thúy sẽ lỡ hẹn với giải VĐQG, nhưng nếu đội bóng Nhật Bản sớm dừng bước, "4T" dự kiến về nước vào cuối tuần này để thi đấu cùng đội bóng chủ quản.

Dù thiếu vắng ngôi sao số một, VTV Bình Điền Long An vẫn có những phương án thay thế đáng chú ý như sự trở lại của Đặng Thị Kim Thanh hay ngoại binh Lianet Garcia.

Cũng liên quan tới vấn đề nhân sự, Trần Thị Bích Thủy sau khi kết thúc giải Nhật Bản kịp thời góp mặt tại giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026 trong màu áo Hoá chất Đức Giang. Phụ công sinh năm 2000 đang có phong độ rất cao, được kỳ vọng tỏa sáng ở sân chơi trong nước.

Với Binh chủng Thông tin, Hoàng Kiều Trinh lỡ hẹn với giai đoạn 1 vì chấn thương gãy ngón tay. Đây là điều đáng tiếc bởi đối chuyền sinh năm 2001 có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội bóng áo lính.

Ở mùa giải năm nay, các đội bóng có sự đầu tư mạnh về ngoại binh. Với việc Kiều Trinh vắng mặt, Binh chủng Thông tin thuê 2 tay đập người Trung Quốc Sun Jie và Che Wenhan, hứa hẹn gia tăng đáng kể sức mạnh hàng công.

Với các đội bóng khác, đáng chú ý Ninh Bình sở hữu Wang Yizhu – chủ công có thể hình và sức mạnh ấn tượng. VietinBank có sự phục vụ của Suvi Kokkonen – chủ công có lối chơi toàn diện. Trong khi đó, Hà Nội mang đến bất ngờ với Ivana Vanjak, một tay đập giàu kinh nghiệm tại châu Âu. Hóa Chất Đức Giang quyết định sử dụng 2 ngoại binh đều đến từ Thái Lan gồm Moonjakham Nannaphat và Tichaya Boonlert.

Lịch thi đấu ngày 6/4

12h: Hà Nội vs Binh chủng Thông tin

14h30: Thể công Tân Cảng vs Ninh Bình

17h: Hưng Yên vs Hóa chất Đức Giang

19h30: Khai mạc

20h: Khánh Hòa vs Hà Nội