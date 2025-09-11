Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, HOSE:HCM) vừa được Tạp chí HR Asia vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”. Đây là năm thứ 3 liên tiếp HSC được trao giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế doanh nghiệp có môi trường làm việc hàng đầu trong ngành tài chính - chứng khoán.

Giải thưởng “HR Asia Best Companies to Work for in Asia” được tổ chức thường niên tại 15 thị trường lớn trong khu vực và được đánh giá là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu lục về môi trường làm việc. Năm 2025, với chủ đề “Sức mạnh đa thế hệ”, chương trình tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc trong việc kiến tạo môi trường làm việc gắn kết, phát triển kỹ năng và thu hút nhân tài từ nhiều thế hệ.

Trong lễ trao giải, bà Nguyễn Linh Lan - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực HSC chia sẻ: “Với chủ đề năm nay, chúng tôi tin rằng sự khác biệt về kinh nghiệm, tư duy và kỳ vọng giữa các thế hệ không phải là rào cản, mà là nguồn lực quý giá để tạo nên một môi trường làm việc tôn trọng lẫn nhau, sáng tạo và phát triển bền vững”.

Theo kết quả khảo sát của chương trình, HSC ghi nhận nhiều chỉ số vượt mức trung bình thị trường, nổi bật ở các tiêu chí: sáng kiến nội bộ, giao tiếp minh bạch và tinh thần đồng đội. Song song đó, HSC cũng chú trọng nâng cao trải nghiệm nhân viên thông qua các hoạt động đào tạo, phúc lợi toàn diện và dịch vụ nhân sự được thiết kế để đồng hành cùng sự nghiệp của mỗi cá nhân.

Tại HSC, con người luôn được coi là tài sản quý giá nhất. Công ty tập trung phát triển năng lực, đánh giá công bằng và tạo điều kiện để nhân viên thành công trong công việc, từ đó đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững. Văn hóa doanh nghiệp được duy trì dựa trên hệ giá trị FORUS (Công bằng, Cơ hội, Kết quả, Đoàn kết, Sự hài lòng), giúp HSC xây dựng đội ngũ hơn 700 nhân sự chất lượng cao và đạt nhiều kết quả kinh doanh khả quan.

Ngoài ra, công ty đã triển khai nhiều sáng kiến phúc lợi nổi bật như: đánh giá chế độ đãi ngộ, chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, chăm sóc sức khỏe toàn diện. Các chính sách này giúp HSC duy trì sức hút trên thị trường lao động, đồng thời đảm bảo nhân viên được hưởng chế độ đãi ngộ cạnh tranh và toàn diện.

HSC hiện sở hữu đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động kết hợp cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm, tạo nên một môi trường làm việc đa dạng, nơi mọi cá nhân đều có cơ hội học hỏi và phát triển. Bên cạnh chính sách lương thưởng hấp dẫn, công ty còn hỗ trợ nhân viên tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, chứng chỉ quốc tế như CFA, MBA, cùng nhiều khóa kỹ năng mềm. Đây chính là nền tảng để nhân viên không ngừng hoàn thiện năng lực và gắn bó lâu dài với tổ chức.

Ngoài công việc, HSC cũng chú trọng các hoạt động gắn kết và phát triển tinh thần như team building, câu lạc bộ thể thao, chương trình thiện nguyện, nhằm lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần trách nhiệm xã hội

Bà Nguyễn Linh Lan nhấn mạnh: “Giải thưởng này là thành quả từ sự đóng góp của tất cả thành viên trong công ty. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra những giá trị tích cực, xây dựng HSC trở thành ngôi nhà thứ hai bền vững và thịnh vượng trong tương lai.”

Bích Đào