An Giang:

Chiều 3/9, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Thanh Nghị, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu (tỉnh An Giang), cho biết lực lượng chức năng vừa trục vớt được thi thể nam sinh K. (15 tuổi, ngụ xã An Phú) trên rạch Cần Thơ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/9, K. cùng nhóm bạn từ xã An Phú rủ nhau đến khu vực gần cống rạch Cần Thơ (xã Phú Hữu) để bơi.

Do khu vực gần miệng cống có dòng nước chảy mạnh, K. được cho là bị rút cơ, chới với rồi chìm xuống nước.

Phát hiện bạn gặp nạn, nhóm nam sinh hô hoán và tìm cách cứu nhưng bất thành.

Khu vực lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh K. Ảnh cắt từ clip

Nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Đến chiều 3/9, thi thể em K. được phát hiện trên rạch Cần Thơ, cách vị trí gặp nạn khoảng 100m.

Lãnh đạo UBND xã Phú Hữu cho hay, hàng năm vào mùa nước lớn, khu vực cống rạch Cần Thơ có dòng nước chảy siết. Thời gian qua xã đã đặt biển cảnh báo và tuyên truyền người dân, học sinh, trẻ em địa phương không bơi ở đây.

Cũng trong chiều tối 3/9, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) xác nhận ngày 1/9, tại khu vực cống Lình Huỳnh xảy ra vụ đuối nước khiến một thiếu niên 16 tuổi tử vong.

Nạn nhân là thành viên của một đoàn lô tô từ nơi khác đến. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, trục vớt thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước tại xã Hòn Đất hôm 1/9. Ảnh: CTV

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, không tự ý xuống sông, rạch, kênh, cống để tắm, bơi, nhất là tại những khu vực gần miệng cống, cửa lấy nước hoặc có dòng chảy mạnh.

Trong mùa nước nổi, mực nước và dòng chảy tại nhiều khu vực có thể thay đổi nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không rủ nhau đến những khu vực nguy hiểm để vui chơi, tắm, bơi.