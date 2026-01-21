Ngày 21/1, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp Công an tỉnh Ninh Bình giải cứu thành công hai bé gái dưới 16 tuổi, quê tỉnh Điện Biên, là nạn nhân của một đường dây lừa gạt, mua bán người.

Trước đó, ngày 16/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về một vụ việc có dấu hiệu mua bán người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Ninh Bình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, truy tìm nạn nhân.

Đến nay, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn hai bé gái là V.T.T. (15 tuổi) và T.T.V. (14 tuổi), cùng trú tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên, đồng thời bàn giao các em về với gia đình.

Đối tượng Đỗ Lệ Thủy, Nguyễn Hữu Tuấn, Vi Văn Mạnh (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải). Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 1/2026, thông qua mạng xã hội Zalo và TikTok, hai cháu T. và V. quen biết Đỗ Lệ Thủy (SN 2009, hộ khẩu thường trú (HKTT) tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, hiện tạm trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Thủy đã dụ dỗ, hứa hẹn xin việc làm tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho hai cháu.

Ngày 12/1/2026, cháu T. và V. đi xe khách xuống KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, sau đó được Thuỷ đón và đưa về nhà trọ tại xã Yên Trung. Tại đây, Thủy đã liên hệ với Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2000, HKTT ở xã EaRok, tỉnh Đắk Lắk) và Vi Văn Mạnh (SN 2003, HKTT ở xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá).

Tuấn và Mạnh đến gặp và nói sẽ đưa cháu T. và V. vào làm phục vụ quán karaoke. Khi hai cháu không đồng ý, các đối tượng nói hai cháu đã bị bán và ép phải đi theo bọn chúng, nếu không nghe sẽ bị đánh. Do lo sợ, T. và V. đã buộc phải đi theo Tuấn và Mạnh.

Sau đó, Tuấn và Mạnh trả cho Thủy 10 triệu đồng và đưa hai bé gái đến bán cho một đối tượng là quản lý quán karaoke ở xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Trong quá trình T. và V. làm việc tại quán karaoke, do không đáp ứng được yêu cầu công việc, các đối tượng đã liên hệ với gia đình các cháu để đòi tiền chuộc.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình nạn nhân đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an, đề nghị giải cứu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Lệ Thủy về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Riêng Nguyễn Hữu Tuấn và Vi Văn Mạnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố trong một vụ án khác có liên quan.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định, khoảng cuối tháng 12/2025, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Hữu Tuấn quen biết với Đỗ Lệ Thủy (chủ tài khoản Facebook “Kẹo Tino”).

Hai đối tượng đã thỏa thuận việc Thủy tìm kiếm các nhân viên nữ phục vụ quán karaoke, sau đó báo cho Tuấn để nhận tiền công.