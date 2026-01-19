Ngày 19/1, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Viện KSND khu vực 9 vừa truy tố 3 bị can về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Hải (SN 1995, trú xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk); Phạm Trường Vũ (SN 2005, trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và Y Bi Mlô (SN 1993, trú xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Các bị can bị truy tố. Ảnh: VKS

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2025, chị N.T.D. (SN 2000, trú xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) xin làm nhân viên phục vụ các quán nhậu, quán karaoke trên địa bàn xã Ea Drăng dưới sự quản lý của Nguyễn Thanh Hải.

Ngoài việc rót bia, bấm bài hát cho khách, chị D. cùng các nhân viên khác bị Hải ép phải cho khách ôm, động chạm cơ thể.

Đáng chú ý, nhân viên không được tự ý đi ra ngoài, đi đâu phải có sự đồng ý của Hải, nếu vi phạm sẽ bị xử lý bằng vũ lực.

Tối 15/10/2025, chị D. đi chơi với người yêu khiến Hải không liên lạc được nên đã cùng Vũ và Y Bi Mlô đi tìm.

Khi gặp chị D., Vũ và Hải dùng bình xịt hơi cay đe dọa, đánh, bắt nạn nhân đưa lên taxi chở về nhà trọ ở xã Ea Drăng.

Tại đây, Hải và đồng bọn tiếp tục chửi bới, đe dọa, dùng xích sắt xích chân chị D. lên cửa sổ phòng khách.

Đến ngày 17/10/2025, sau khi được thả về, chị D. đã đến Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo.