Hôm nay (21/4), Huawei chính thức ra mắt cửa hàng trực tuyến của mình tại Việt Nam, giống với các cửa hàng của Apple và Samsung trước đây.

Các sản phẩm trên Huawei Store. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Huawei Store sẽ bán các sản phẩm của hãng đã ra mắt tại Việt Nam trong thời gian qua, chẳng hạn như chiếc điện thoại Mate X7, đồng hồ Huawei Watch GT6 Pro, máy tính bảng MatePad hay tai nghe FreeBuds, Free Clip…

Mức giá các sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến này sẽ tương đương với mức giá mà Huawei đã đưa ra trước đây khi sản phẩm ra mắt. Tuy nhiên, hiện một số sản phẩm đang được giảm giá khoảng 500.000 đồng và miễn phí vận chuyển.

Tại thị trường Việt Nam, Huawei hiện vươn lên dẫn đầu ở lĩnh vực thiết bị đeo, khi các mẫu Huawei Band hay đồng hồ thông minh dùng để đo các chỉ số sức khoẻ hay tập luyện thể thao, ngày càng có nhiều mẫu mã đa dạng và liên tục cập nhật các chế độ mới.

Tuy nhiên, ở lĩnh vực điện thoại và máy tính bảng vẫn là thách thức cho hãng khi không được sử dụng hệ điều hành Android của Google.

Huawei Mate X7 là smartphone đầu tiên được hãng đưa trở lại Việt Nam vào đầu năm 2026. Theo ghi nhận từ các hệ thống cửa hàng, sản phẩm chủ yếu bán cho những người yêu thích thương hiệu này là chính.

Bên cạnh đó mức giá gần 55 triệu đồng cũng là một thách thức cho những người muốn sở hữu nó.

Trong khi đó, máy tính bảng của hãng mặc dù phục vụ tốt cho nhu cầu công việc, tuy nhiên bên cạnh không sử dụng hệ điều hành Android, thì mức giá các sản phẩm này cũng là một trở ngại lớn cho người dùng.