Huawei dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc trong quý I với thị phần cao nhất trong 5 năm. Cùng lúc đó, Apple chứng kiến mức tăng trưởng mạnh nhất trong top 6, bất chấp cuộc khủng hoảng chip nhớ toàn cầu đang diễn ra.

Theo báo cáo mới được công bố của Counterpoint, Huawei nắm giữ 20% thị phần trong ba tháng đầu năm, mức cao nhất kể từ quý IV/2020.

Các khoản trợ cấp của chính phủ với mức giảm giá 15% cho thiết bị dưới 6.000 NDT (khoảng 880 USD), cùng với những chương trình khuyến mãi dịp Tết Nguyên đán vào tháng 2, đã hỗ trợ mạnh mẽ cho thành tích này.

Huawei là thương hiệu smartphone số 1 Trung Quốc trong quý I. Ảnh: Bloomberg

Báo cáo nhận định việc Huawei "phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp nội địa đã tạo ra một bộ đệm chi phí tốt giữa bối cảnh giá bộ nhớ toàn cầu tăng vọt".

Trước đó, theo dữ liệu từ IDC vào tháng 1, Huawei đã vượt qua Apple để giành lại vị trí số 1 tại thị trường đại lục vào năm 2025.

Apple xếp thứ hai trong quý I với 19% thị phần, được thúc đẩy bởi mức tăng 20% về lượng xuất xưởng - mức tăng trưởng lớn nhất trong số 6 thương hiệu hàng đầu.

Counterpoint cho biết đà tăng này xuất phát từ "sức hút được duy trì mạnh mẽ của dòng iPhone 17, các đợt cắt giảm giá khuyến mãi và trợ cấp từ chính phủ".

Báo cáo lưu ý Apple có thể là công ty "có vị thế tốt nhất để vượt qua cuộc khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu, nhờ danh mục sản phẩm cao cấp và khả năng quản lý chuỗi cung ứng vững chắc".

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ "có nhiều khả năng tự hấp thụ chi phí gia tăng trong nội bộ và tiếp tục mở rộng thị phần" trong ngắn và trung hạn.

Bất chấp đà thăng tiến của Huawei và Apple, tổng lượng xuất xưởng smartphone tại Trung Quốc trong quý I đã giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái do "tình trạng thiếu hụt bộ nhớ làm gián đoạn nguồn cung và đẩy chi phí lên cao".

Sự sụt giảm này một phần cũng do "hiệu ứng nền tảng cao từ chương trình trợ cấp của chính phủ năm ngoái". Vào tháng 1/2025, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra các ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng, cung cấp mức giảm giá 15% nhưng giới hạn ở mức 500 NDT cho mỗi đơn hàng.

Ivan Lam, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, đánh giá rằng mặc dù các khoản trợ cấp có mang lại lợi ích cho Huawei, tác động của chúng đối với tăng trưởng toàn thị trường là "không đáng kể" vì mức giảm giá đã bị lu mờ bởi sự gia tăng đột biến của chi phí bộ nhớ.

Công ty nghiên cứu dự báo nhu cầu tại thị trường Trung Quốc sẽ "tiếp tục suy yếu", với lượng xuất xưởng hàng năm giảm 9% trong năm nay. Dù vậy, mức này vẫn sẽ vượt trội so với mức trung bình toàn cầu.

Ở phần còn lại của bảng xếp hạng, Oppo xếp thứ ba với 16% thị phần (bao gồm cả hai thương hiệu OnePlus và Realme), trong khi Vivo (bao gồm thương hiệu Iqoo) đứng thứ tư với 15%.

Honor, thương hiệu tách ra từ Huawei và Xiaomi lần lượt giữ vị trí thứ 5 và thứ 6 với thị phần 13% và 12%. Đáng chú ý, lượng xuất xưởng của Xiaomi (bao gồm thương hiệu Redmi) đã giảm tới 35% trong quý I, mức giảm sâu nhất trong số các thương hiệu đầu bảng do hãng không đưa ra "các mức giảm giá khuyến mãi mạnh tay".

Theo TrendForce, giá bộ nhớ toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục leo thang. Giá hợp đồng đối với DRAM dự kiến sẽ tăng từ 58% đến 63% trong quý II so với ba tháng trước đó, trong khi giá hợp đồng NAND dự kiến sẽ tăng 70% đến 75% trong cùng kỳ.

Để bù đắp chi phí gia tăng, Oppo, Vivo, Honor và Xiaomi gần đây đều đã bắt đầu tăng giá trên một số mẫu máy nhất định.