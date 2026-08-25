Chương trình chuyển đổi số thành phố Huế giai đoạn 2026 – 2030 đã xác định một trong những mục tiêu cụ thể là “Triển khai hạ tầng số đồng bộ, chất lượng rộng khắp trên toàn địa bàn đến thôn bản”, đồng thời vạch rõ các nhiệm vụ về phát triển hạ tầng số cần tập trung như: Tiếp tục thực hiện kết nối Internet cáp quang đến tận hộ gia đình, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi; tiếp tục nâng cao và duy trì dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng băng thông rộng; rà soát, phủ sóng ở các vùng trắng, vùng lõm sóng trên địa bàn, bảo đảm tốc độ mạng viễn thông di động...

Tại kế hoạch của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Huế về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, việc rà soát và xử lý các điểm lõm sóng viễn thông đã được chỉ rõ là một nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên triển khai trong thời gian từ khoảng giữa tháng 7/2026 đến hết tháng 11/2026.

Ngày 18/8, Sở KH&CN thành phố Huế chủ trì khảo sát thực địa lắp đặt trạm BTS để xử lý, khắc phục các điểm yếu, lõm sóng dọc tuyến đường Nam Đông - A Lưới (TL74) và khu vực lòng hồ thuỷ điện Bình Điền.

Thông tin từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế - HueIOC thuộc Sở KH&CN, triển khai nhiệm vụ nêu trên, mới đây Sở KH&CN đã phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Điện lực Huế, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Hương, Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới, UBND các xã: Nam Đông, Long Quảng, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền và các doanh nghiệp viễn thông tổ chức khảo sát thực địa các điểm lõm sóng trên địa bàn.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đoàn khảo sát do Sở KH&CN chủ trì đã đề xuất các phương án khắc phục vùng lõm sóng viễn thông dọc tuyến đường Nam Đông – A Lưới, khu vực hồ thủ điện Bình Điền cùng giải pháp xử lý 38 vị trí lõm sóng tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập trên địa bàn.

Đơn cử, để khắc phục vùng lõm sóng viễn thông dọc tuyến đường Nam Đông – A Lưới, bên cạnh kiến nghị UBND thành phố Huế cho phép lắp đặt mới 4 trạm BTS trong năm 2026, đoàn khảo sát còn đề xuất triển khai giải pháp lắp đặt thiết bị phát sóng Internet vệ tinh tại Trạm Kiểm lâm Khe Tu Re.

Tại khu vực hồ thủy điện Bình Điền, đoàn khảo sát thống nhất đề nghị Sở NN&MT chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông gắn thêm thiết bị phát sóng lên cột anten radar. Vị trí cột hiện hữu nằm cách đập thuỷ điện 50m với độ cao trên 30m, đảm bảo tối ưu phủ sóng ra xa khu vực lòng hồ để phục vụ du lịch và người dân.

Đối với 38 vị trí lõm sóng tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập, trong báo cáo gửi UBND thành phố Huế ngày 24/8, Sở KH&CN cho biết, các doanh nghiệp viễn thông đã có văn bản đề xuất các vị trí đầu tư hạ tầng trạm BTS nhằm xử lý các điểm sóng yếu trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đó, đoàn khảo sát đề nghị các Sở, ban, ngành, Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục pháp lý, mặt bằng và cơ sở hạ tầng dùng chung để các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương thi công.

Cũng theo Sở KH&CN thành phố Huế, việc khảo sát, xác định phương án và vị trí lắp đặt trạm BTS là cơ sở để các doanh nghiệp viễn thông sớm triển khai các bước tiếp theo, đẩy mạnh khắc phục các điểm yếu, lõm sóng, nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc trên địa bàn, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.