Ngày 29/6, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026, triển khai nhiệm vụ mùa khô 2026-2027.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, trong mùa khô 2025-2026, TP Huế đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đội Quy tập 192 đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại Lào (đạt 53,3% kế hoạch); trong nước quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Công tác khảo sát các nguồn tin mộ tập thể tại xã A Lưới 5, đèo Sơn Na, phường Phong Điền và khu vực Kinh thành Huế được triển khai tích cực, ứng dụng công nghệ radar xuyên đất để thu thập dữ liệu khoa học.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Sáu

Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 11 nghĩa trang và đang thực hiện tại 5 nghĩa trang khác, thu thập hơn 460 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN đúng quy trình.

Hội nghị thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế: Kết quả quy tập tại Lào và trong nước còn thấp so với chỉ tiêu; việc triển khai lấy mẫu tại một số địa phương còn lúng túng do một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

TP Huế hoàn thành lấy hơn 460 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại 11 nghĩa trang. Ảnh: Lê Sáu

Trọng tâm là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nước bạn Lào để tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại để xác minh thông tin mộ tập thể trong nước.

Toàn thành phố phải tập trung lực lượng, bảo đảm cơ sở vật chất để hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại các nghĩa trang trong năm 2026, bảo đảm đúng quy trình và an toàn tuyệt đối.

Dịp này, UBND thành phố Huế đã công bố quyết định và trao Bằng khen tặng 5 tập thể, 5 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã trao Giấy khen tặng 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026.