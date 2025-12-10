Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tại Hưng Yên với tinh thần xuyên suốt là hành trình đổi thay bền bỉ của toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh trở thành điểm sáng ở khu vực đồng bằng sông Hồng khi nhiều mục tiêu hoàn thành vượt tiến độ; bộ mặt các vùng quê có dấu ấn đổi mới rõ rệt từ hạ tầng đến môi trường sống.

Các tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, nhiều công trình thủy lợi, điện, trường học và nhà văn hóa được đầu tư đạt chuẩn phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Dịch vụ y tế, giáo dục tiếp tục nâng chất lượng; tỷ lệ người dân được tiếp cận các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng tăng. Nhiều khu dân cư duy trì cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần tạo diện mạo mới mẻ và hài hòa giữa phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần.

Tuyến đường trên địa bàn xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

Bước sang giai đoạn mới, Hưng Yên đối diện với thách thức từ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Sự thay đổi về quy mô dân số, không gian phát triển khiến nhiều xã chưa đáp ứng tiêu chí quy hoạch theo yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Trong khi đó, Bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030 còn trong quá trình hoàn thiện; nguồn vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia chưa được phân bổ rõ ràng, ảnh hưởng đến tiến độ rà soát và lập kế hoạch của các địa phương.

Dù vậy, các xã trong tỉnh vẫn duy trì sự chủ động, giữ vững chất lượng tiêu chí và linh hoạt điều hành để không gián đoạn quá trình xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề quan trọng để Hưng Yên thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đặt ra: đến năm 2030 có trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới và trên 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh định hướng hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách; rà soát, điều chỉnh các văn bản hướng dẫn phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền sau sắp xếp. Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp triển khai chương trình sẽ được tăng cường thông qua tập huấn, đào tạo và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát.

Cùng với đó, Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đa dạng hóa nguồn vốn và khuyến khích các mô hình sáng tạo ở cấp cơ sở. Những địa phương có cách làm hiệu quả sẽ được biểu dương, nhân rộng nhằm tạo động lực chung toàn tỉnh.