Hãng thông tấn RT hôm nay (3/2) đưa tin, Hội đồng EU hồi tháng trước đã phê chuẩn kế hoạch loại bỏ nguồn cung khí đốt Nga cho khối này kể từ năm 2028, đồng thời yêu cầu các hợp đồng ngắn hạn phải kết thúc trong vòng 6 tháng cũng như mọi nguồn cung ứng khí đốt qua đường ống và khí hóa lỏng (LNG) còn lại sẽ phải chấm dứt vào cuối năm 2027.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Liên Hợp Quốc

Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên EU như Hungary và Slovakia đã chỉ trích động thái trên của Hội đồng EU, viện dẫn lý do lệnh cấm sẽ khiến giá năng lượng tăng cao và là mối đe dọa đến an ninh năng lượng.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X hôm 2/2, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay Budapest đã tiến hành các thủ tục pháp lý ở Tòa án Công lý châu Âu để phản đối chiến lược REPowerEU trong việc cấm nhập khẩu năng lượng Nga và yêu cầu hủy bỏ quy định này.

“Vụ kiện của chúng tôi dựa trên 3 luận điểm chính. Trước tiên, việc cấm nhập khẩu năng lượng chỉ có thể thông qua các biện pháp trừng phạt, điều vốn đòi hỏi sự nhất trí tuyệt đối. Quy định này được thông qua với vỏ bọc là biện pháp chính sách thương mại. Thứ hai, các hiệp ước của EU nêu rõ mỗi quốc gia thành viên tự quyết định lựa chọn nguồn năng lượng và nhà cung cấp của riêng mình. Tiếp đó, nguyên tắc đoàn kết năng lượng đòi hỏi sự đảm bảo nguồn cung năng lượng cho tất cả các quốc gia thành viên. Quyết định này rõ ràng vi phạm nguyên tắc đó, nhất là trong trường hợp của Hungary”, ông Szijjarto giải thích.

Cho đến nay, các quan chức EU vẫn chưa lên tiếng bình luận về quyết định khởi kiện của Hungary.