Đường ống dẫn dầu. Ảnh: Shutterstock.

Theo đài RT, một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích Hungary vì tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của khối đối với Moscow. Budapest khẳng định, bất kể những nỗ lực của EU nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, nguồn cung từ xứ sở bạch dương vẫn rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của Hungary.

Trao đổi với báo Ilta-Sanomat của Phần Lan cuối tuần qua, Tổng thống Estonia Karis đã chỉ trích các thỏa thuận năng lượng dài hạn của Hungary với Nga, đồng thời kêu gọi Budapest chấm dứt chúng. Ông Karis nói: “Có lẽ chúng tôi nên giúp Hungary trả các khoản phạt theo hợp đồng”.

Năm 2021, Hungary đã ký hợp đồng với công ty năng lượng quốc doanh Gazprom của Nga về việc cung cấp khí đốt tự nhiên trong 15 năm. Ngoài ra, hai bên cũng đi tới các thỏa thuận lâu dài để nhập khẩu dầu thô của Nga thông qua hệ thống đường ống Druzhba.

Hợp đồng khí đốt trên bao gồm các điều khoản tiêu chuẩn, yêu cầu Hungary phải thanh toán cho khối lượng đã thỏa thuận ngay cả khi không nhận hàng. Điều này có nghĩa việc chấm dứt thỏa thuận đơn phương có thể khiến Budapest phải đối mặt với các yêu cầu bồi thường thông qua trọng tài quốc tế. Các lệnh trừng phạt của EU chỉ cung cấp cơ sở pháp lý hạn chế để đình chỉ hợp đồng, vì chúng không cấm nhập khẩu khí đốt qua đường ống của Nga.

Hungary phụ thuộc vào Nga để đáp ứng khoảng 60 - 80% nhu cầu năng lượng của đất nước. Trước đó, chính phủ nước này cảnh báo việc cắt nguồn cung từ Nga sẽ làm suy yếu an ninh năng lượng và buộc Hungary phải nhập khẩu các nguồn thay thế đắt đỏ hơn. Thủ tướng Hungary Viktor Orban tháng trước cho biết, năng lượng từ Nga vẫn là nền tảng của nguồn cung năng lượng của Hungary.

EU đang xây dựng kế hoạch ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối tháng 9/2027. Do Hungary và Slovakia phản đối nên kế hoạch này vẫn chưa được Nghị viện châu Âu thông qua.