Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, chỉ còn 1 ngày nữa (1/10/2025), chủ xe ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Từ ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông. Ảnh: HP

Cách chuyển tài khoản VETC sang tài khoản giao thông

Video hướng dẫn cách chuyển tài khoản VETC sang tài khoản giao thông:

Tóm tắt các bước chuyển đổi từ tài khoản VETC sang tài khoản giao thông

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VETC, chọn mục Thiết lập ví.

Bước 2: Xác thực giấy tờ, yêu cầu có căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Bấm vào Bắt đầu xác thực > Chụp 2 mặt CCCD > Nhấn Tiếp theo.

Bước 3: Thực hiện kết nối NFC và Chụp hình chân dung (Xác thực khuôn mặt).

Bước 4: Kiểm tra thông tin trên hợp đồng và nhấn Xác nhận.

Bước 5: Nhập mật khẩu và ấn Tiếp tục. Thông báo trả về Xác thực Ví VETC thành công.

Bước 6: Liên kết ví VETC và tài khoản ngân hàng. Chọn ngân hàng rồi nhấn Tiếp tục. Điền thông tin tài khoản ngân hàng và nhấn Tiếp tục.

Bước 7: Nhập mã OTP gửi về số điện thoại để xác nhận. Ứng dụng thông báo Liên kết thành công.

Lưu ý: Trên app VETC, phần tài khoản tiền có trong "Ví VETC" cần định danh chính là tài khoản giao thông mới, còn phần hiển thị ở "TK giao thông" là số tiền theo cách thanh toán cũ, sẽ được trừ dần đến khi hết trong tài khoản đó.

Cách chuyển tài khoản ePass sang tài khoản giao thông

Video hướng dẫn chi tiết cách chuyển tài khoản ePass sang tài khoản giao thông:

Tóm tắt các bước chuyển đổi từ tài khoản ePass sang tài khoản giao thông:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng ePass, chọn "Quản lý nguồn tiền" ở ngay phía dưới số dư tài khoản ePass hoặc chọn "Tài khoản", tìm mục "Quản lý liên kết".

Bước 2: Lựa chọn mục liên kết ví Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế (phí áp dụng 1-2%).

Nếu có biểu tượng như “Liên kết ViettelPay” hoặc tương tự, bạn đã chuyển sang tài khoản giao thông.

Nếu chủ tài khoản chưa từng "Liên kết ViettelPay", ứng dụng ePass sẽ yêu cầu cài đặt ví Viettel Money, người dùng có thể tải ứng dụng này từ CH Play (điện thoại Android) hoặc AppStore (iPhone). Sau đó làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để đăng ký bằng số điện thoại và xác thực bằng mã OTP.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công ví Viettel Money, chọn mục "Xem tất cả" và tìm đến mục "Xe qua trạm ePass". Bước này sẽ yêu cầu chủ tài khoản định danh bằng CCCD, kết nối NFC và xác thực khuôn mặt.

Bước 4: Đặt mật khẩu Viettel Money, sau đó vào lại ứng dụng này.

Bước 5: Lựa chọn nguồn tiền thanh toán trong Viettel Money và sẽ nhận được thông báo "Đã liên kết thành công ePass với Viettel Money".

Những điều cần lưu ý khi sử dụng tài khoản giao thông

Chủ phương tiện phải bảo đảm đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ trên đường cao tốc thì phương tiện không được đi qua trạm thu phí đường bộ trên đường cao tốc.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ thì phương tiện phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp tại trạm thu phí đường bộ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này thì thực hiện các hình thức thanh toán khác tại điểm thu.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ sử dụng trực tiếp các tài khoản giao thông do mình quản lý để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ đối với các dịch vụ do Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ cung cấp.

Khi có yêu cầu hoặc được sự đồng ý của chủ tài khoản giao thông, Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán giao thông đường bộ sử dụng thông tin tài khoản giao thông thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ đối với các dịch vụ do Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán giao thông đường bộ cung cấp. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán giao thông đường bộ cung cấp tài khoản truy cập ứng dụng thanh toán điện tử giao thông đường bộ cho chủ phương tiện.

Trong trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử giao thông không duy trì được dịch vụ thanh toán điện tử giao thông đường bộ, Bộ Giao thông vận tải quyết định việc sử dụng tài khoản giao thông để bảo đảm không gián đoạn hoạt động thanh toán điện tử giao thông đường bộ trên cơ sở đồng ý của chủ tài khoản giao thông.