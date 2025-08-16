Theo quy định tại Điều 31, Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ quy định quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện có quy định như sau: Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có theo Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025.

Chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trước ngày 1/10/2025. Ảnh: HP

Nghị định 119/2014/NĐ-CP cho phép thời gian một năm (1/10/2024 đến 1/10/2025) để chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Cụ thể, khoản 6, khoản 7, Điều 36, Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định: Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ hoàn thiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí của chủ phương tiện theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán của chủ phương tiện trước 01/10/2025.

Lợi ích khi chuyển đổi sang tài khoản giao thông

Trả lời Báo điện tử Chính phủ, Trưởng phòng Khoa học công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam Tô Nam Toàn cho biết, tài khoản thu phí chủ phương tiện đang sử dụng hiện nay gồm các thông tin về phương tiện, chủ phương tiện và tiền do chủ phương tiện nạp để thanh toán khi xe qua trạm.

Do là tài khoản chuyên thu nên tiền do chủ phương tiện nạp vào chỉ được dùng thanh toán phí đường bộ mà không được sử dụng cho các mục đích khác và tiền trong tài khoản thu phí cũng không được tính lãi.

Thêm nữa, việc kết nối giữa tài khoản thu phí với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều hạn chế, chưa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vận tải lớn có nhiều phương tiện, phải nạp một lượng tiền lớn vào tài khoản thu phí.

Điều này dẫn đến phản ứng của doanh nghiệp và người dân vì tiền trong tài khoản không được tính lãi.

Quan trọng hơn, Bộ Xây dựng không phải là đơn vị có chuyên môn về quản lý tiền trong tài khoản thu phí nên việc quản lý dòng tiền thu phí gặp nhiều khó khăn.

Nghị định 119 khi triển khai thực hiện sẽ giúp công tác quản lý nhà nước về thu phí ngày càng công khai, minh bạch hơn; giúp người dân thực hiện thanh toán dễ dàng, đơn giản, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Quan trọng hơn, tiền nằm trong phương tiện thanh toán sẽ được tính lãi. Với sự đa dạng về phương tiện thanh toán sẽ tạo thuận lợi cho chủ phương tiện, nhất là đối với các doanh nghiệp vận tải quy mô lớn.

Ngoài ra, việc chuyển tài khoản giúp chủ phương tiện sử dụng đa dạng hơn các dịch vụ. Không chỉ dùng thanh toán phí đường bộ, thời gian tới hệ thống thu phí điện tử không dừng sẽ được mở rộng dùng cho nhiều dịch vụ, tài khoản giao thông sẽ được dùng thanh toán các dịch vụ khác như bãi đỗ xe, thanh toán phí đăng kiểm, thanh toán mua xăng dầu, xạc xe điện...