Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Từ ngày 1/10/2025, chủ xe ôtô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông. Ảnh minh hoạ: HP

Điều kiện để thực hiện việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC và ePass sẵn có là căn cước công dân và tài khoản ngân hàng.

Cách chuyển đổi từ tài khoản VETC sang tài khoản giao thông

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VETC, chọn mục Thiết lập ví.

Bước 2: Xác thực giấy tờ, yêu cầu có căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

Bấm vào Bắt đầu xác thực > Chụp 2 mặt CCCD > Nhấn Tiếp theo.

Bước 3: Thực hiện kết nối NFC và Chụp hình chân dung (Xác thực khuôn mặt).

Bước 4: Kiểm tra thông tin trên hợp đồng và nhấn Xác nhận.

Bước 5: Nhập mật khẩu và ấn Tiếp tục.

Thông báo trả về Xác thực Ví VETC thành công.

Bước 6: Liên kết ví VETC và tài khoản ngân hàng.

Chọn ngân hàng rồi nhấn Tiếp tục. Điền thông tin tài khoản ngân hàng và nhấn Tiếp tục.

Bước 7: Nhập mã OTP gửi về số điện thoại để xác nhận. Ứng dụng thông báo Liên kết thành công.

Lưu ý: Trên app VETC, phần tài khoản tiền có trong "Ví VETC" cần định danh chính là tài khoản giao thông mới, còn phần hiển thị ở "TK giao thông" là số tiền theo cách thanh toán cũ, sẽ được trừ dần đến khi hết trong tài khoản đó.

Cách chuyển đổi từ tài khoản ePass sang tài khoản giao thông

Với ePass, việc chuyển sẽ đơn giản hơn khi tài khoản trên ứng dụng này chính là tài khoản giao thông. Do đó, chủ xe chỉ cần liên kết với ứng dụng thanh toán trên nền tảng.

Bước 1: Bấm vào Tài khoản trên ứng dụng ePass

Bước 2: Chọn Quản lý liên kết > Thêm tài khoản liên kết

Bước 3: Chọn nền tảng thanh toán là Viettel Money hoặc thẻ tín dụng (lưu ý thẻ tín dụng sẽ tính thêm phí khoảng 2%).

Bước 4: Điền thông tin và hoàn thành các bước xác thực.

Ví dụ, trường hợp chọn Viettel Money: Tích vào ô Đồng ý, nhấn Tiếp tục và nhập mật khẩu tài khoản Viettel Money > Hoàn tất quá trình liên kết theo hướng dẫn.