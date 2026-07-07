Một hộ kinh doanh ở TPHCM hoạt động từ trước năm 2025. Hộ này cho biết, đầu năm 2026, hộ tự xác định doanh thu cả năm khoảng 600 triệu đồng và ngày 3/4 đã nộp tờ khai thuế quý I, đồng thời nộp đầy đủ số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, đến ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026, nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của hộ, cá nhân kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026.

Do doanh thu dự kiến chỉ khoảng 600 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh hiểu rằng từ quý II/2026 sẽ không phải kê khai, nộp thuế theo quý và chỉ cần thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 31/1/2027.

“Cách hiểu trên đã đúng quy định chưa? Đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn xử lý số thuế GTGT và thuế TNCN đã nộp trong quý I/2026”, hộ kinh doanh mong được cơ quan thuế hướng dẫn.

Hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng/năm đã nộp thuế quý I có phải kê khai quý II/2026? Ảnh: Nguyễn Lê

Trả lời nội dung này, Thuế cơ sở 19 TPHCM cho biết, Nghị định số 141/2026 của Chính phủ đã sửa đổi quy định tại Nghị định số 68/2026, nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm.

Đối với trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm 2026 dự kiến dưới 1 tỷ đồng nhưng đã nộp tờ khai mẫu 01/CNKD trong quý I/2026, cơ quan thuế hướng dẫn lập tờ khai bổ sung để điều chỉnh doanh thu tính hai loại thuế nêu trên về 0 hoặc gửi thông báo hủy tờ khai đến cơ quan thuế.

Lưu ý khi hủy tờ khai, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thông báo các số tài khoản thanh toán, số hiệu ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mẫu 01/BK-STK.

Về sổ sách kế toán, kể từ ngày 29/4/2026, hộ, cá nhân kinh doanh đang sử dụng mẫu S2a-HKD phải chuyển sang sử dụng Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (mẫu S1a-HKD) và Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế khác (mẫu S3a-HKD), nếu có.

Cùng với đó, điều khoản chuyển tiếp tại Nghị định số 141/2026 quy định, trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở xuống mà đã kê khai, nộp hai loại thuế nêu trên theo quy định cũ thì được xử lý số tiền thuế đã nộp theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa.

Do đó, Thuế cơ sở 19 TPHCM cho hay, trường hợp hộ kinh doanh tự xác định doanh thu năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 1 tỷ đồng trở xuống phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Đối với số thuế GTGT và thuế TNCN đã kê khai, nộp trong quý I/2026, hộ kinh doanh được xử lý hoàn thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.