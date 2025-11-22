Sáng 21/11, Hương Giang dừng chân ngoài top 30 ở chung kết Miss Universe 2025 tại Thái Lan. Kết quả khiến nhiều người tiếc nuối nhưng đây không phải là thất bại - mà là một chiến thắng nhiều ý nghĩa, một dấu ấn của Hương Giang tại Miss Universe.

Cột mốc châu Á chấn động thế giới

Hương Giang là người phụ nữ chuyển giới châu Á đầu tiên dự Miss Universe - cuộc thi cho phép thí sinh chuyển giới từ năm 2012 nhưng phải đến 2018 mới có đại diện đầu tiên xuất hiện, đó là Angela Ponce đến từ Tây Ban Nha.

Hương Giang hòa đồng bên các thí sinh Miss Universe 2025.

Năm 2023 chứng kiến sự tham gia của 2 thí sinh chuyển giới - Marina Machete (Bồ Đào Nha) và Rikkie Kollé (Hà Lan). Đặc biệt, Marina Machete lọt top 20 chung cuộc.

Năm 2025, Hương Giang là đại diện chuyển giới đầu tiên từ châu Á. Thông báo chỉ định Hương Giang dự thi vào tháng 9/2025 từng gây tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều. Với hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram và hàng triệu khán giả theo dõi trên các nền tảng khác, Hương Giang nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông.

Hương Giang hô tên ở chung kết Miss Universe 2025:

Số lượng người không ủng hộ cô tham gia cuộc thi này ban đầu chiếm phần đông nhưng từ sự chỉn chu cùng phong thái gần gũi và khéo léo, Hương Giang dần chiếm được tình cảm khiến họ từ nghi ngờ, chỉ trích quay sang ủng hộ, cổ vũ.

Trong suốt hành trình, Hương Giang tham gia đầy đủ các hoạt động: phỏng vấn kín, bikini, dạ hội, trang phục dân tộc, hoạt động cộng đồng và tham quan. Cô cũng hướng tình cảm về quê nhà khi theo dõi tình hình ngập lụt và không quên chuyển khoản ủng hộ tiền để cứu trợ miền Trung và Đắk Lắk.

Các trang phục của Hương Giang tạo ấn tượng tốt và gây chú ý.

Nhưng với chiều cao hạn chế, Hương Giang khi đứng cạnh thí sinh Nam Mỹ - Châu Âu chưa thể nổi bật hơn. Phong cách trình diễn của cô ở đêm bán kết cũng bị đánh giá an toàn đặc biệt phần thi bikini thiếu bùng nổ.

Áo dài trắng - Can đảm trong sự giản dị

Phần gây ấn tượng mạnh nhất của Hương Giang trước chung kết là giữa hàng loạt trang phục dân tộc cầu kỳ, cô chọn hướng đi khác: áo dài trắng, xe đạp Thống Nhất, nón lá và cặp sách. Một hình ảnh giản dị hiếm thấy trên sân khấu Miss Universe, nơi sự hoành tráng thường được ưu ái.

Áo dài trắng tượng trưng cho giấc mơ dang dở của Hương Giang - ước mơ được mặc áo dài trắng đến trường - điều cô không thể thực hiện trong tuổi học trò vì chưa chuyển giới và rào cản xã hội. Cô khao khát điều này và đã thực hiện ước mơ ấy trước hàng tỷ người.

Hương Giang diện áo dài trắng lên sân khấu buổi trình diễn trang phục dân tộc.

Đây mới là sự can đảm thật sự - can đảm để giản dị giữa rừng hoa rực rỡ, can đảm làm điều khác biệt trước áp lực kỳ vọng một trang phục dân tộc đặc biệt của khán giả Việt Nam. Hương Giang chứng minh để nổi bật, không nhất thiết phải hoành tráng - đôi khi, sự giản dị, chân thành nhưng bất ngờ còn vang dội hơn.

Tiếc cho Hương Giang không có giải thưởng chính thức nào từ cuộc thi nhưng cô đã làm được điều kỳ diệu: biến áo dài trắng thành biểu tượng trên sân khấu quốc tế, biến sự giản dị thành sức mạnh. Cô khẳng định mỗi người đều có quyền theo đuổi điều mình khao khát, bất kể tuổi tác, xuất phát điểm hay định kiến bủa vây. Hương Giang là ví dụ cho thấy người chuyển giới không chỉ đẹp, bản lĩnh mà còn truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng toàn cầu.

Hương Giang trên sân khấu chung kết Miss Universe 2025.

Sự hiện diện của Hương Giang cho thấy Việt Nam cởi mở hơn nhiều so với nhận thức thông thường. Việc một quốc gia châu Á cử đại diện chuyển giới tham dự Miss Universe là tín hiệu mạnh về tiến bộ nhận thức xã hội, đặc biệt khi khu vực này vẫn còn nhiều rào cản về giới tính và xu hướng tình dục.

Trong suốt cuộc thi, hình ảnh và câu chuyện của Hương Giang lan truyền rộng rãi trên các nền tảng quốc tế. Nhiều trang tin ca ngợi cô là biểu tượng thay đổi nhận thức về phụ nữ chuyển giới, có dũng khí sống đúng với chính mình.

Vì vậy, Miss Universe không phải kết thúc mà là khởi đầu mới - cho Hương Giang và cho những người đang tìm kiếm sự can đảm để sống đúng với đam mê của chính mình. Hương Giang chứng minh chiến thắng thực sự không nằm ở vương miện mà ở khả năng truyền cảm hứng, thay đổi nhận thức và mở ra cánh cửa mới cho thế hệ sau cô. Và đó chính là điều kỳ diệu không phải ai cũng làm được.

Minh Dũng

Ảnh: Tư liệu, Video: FPT Play