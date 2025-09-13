Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai là một trong 3 vườn quốc gia của Việt Nam được công nhận Công viên di sản ASEAN gồm: Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An và Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Ninh Bình.

Để được công nhận là Công viên di sản ASEAN, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai phải đáp ứng đầy đủ 12 tiêu chí như: Tính toàn vẹn về sinh thái, tính đại diện, tính tự nhiên, tầm quan trọng của tính bảo tồn cao, khu vực đề cử đảm bảo về tính pháp lý, kế hoạch quản lý được phê duyệt, tính xuyên biên giới…

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai quản lý trên 100 ngàn hécta, trong đó, diện tích rừng tự nhiên trên 63 ngàn hécta, diện tích đất rừng sản xuất trên 4,7 ngàn hécta và khu vực hồ Trị An với trên 32,5 ngàn hécta.

Ảnh minh hoạ

Những năm qua, với phương châm bảo tồn và phát huy những giá trị của rừng, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã khai thác tối đa những giá trị đặc trưng về các hệ sinh thái rừng, hồ theo định hướng phát triển du lịch, khám phá các hệ sinh thái rừng đặc trưng như: Rừng kín thường xanh cây lá rộng; rừng hỗn giao tre nứa với cây gỗ lá rộng; rừng tre nứa thuần loài; hệ sinh thái trảng cỏ, cây bụi và hệ sinh thái ven sông, hồ.

Đồng Nai là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai được công nhận là Công viên di sản ASEAN có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng “nâu” (khai thác tài nguyên) sang phát triển theo mô hình kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đồng thời, danh hiệu Công viên di sản ASEAN cũng tạo nên thương hiệu để thu hút các nhà đầu tư dịch vụ du lịch tìm đến Đồng Nai nói chung và Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai nói riêng.

Bên cạnh đó, việc đề cử công nhận Công viên di sản ASEAN là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cũng như phù hợp với định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế hiện nay của tỉnh Đồng Nai, đưa du lịch thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phó Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai Đinh Thị Lan Hương nhấn mạnh: Với danh hiệu Công viên di sản ASEAN, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai sẽ có cơ hội lớn để trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị giữa các Công viên di sản ASEAN trong khối ASEAN. Đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh của tỉnh Đồng Nai đến đông đảo các tổ chức, cá nhân trong khối ASEAN và toàn thế giới, từng bước nâng cao vị thế của Đồng Nai về bảo tồn và phát huy những giá trị từ rừng ở trong nước và thế giới. Đây cũng là dịp để khẳng định Đồng Nai đang tích cực đóng góp vào việc thực hiện các cam kết của Chính phủ đối với các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.