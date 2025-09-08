Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 8/2025 của Bộ KH&CN được tổ chức mới đây, ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia nhấn mạnh: Chuyển đổi số là một trong những động lực mạnh mẽ nhất định hình thế giới thời gian tới. Sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo - AI không còn là viễn cảnh tương lai mà đã trở thành một thực tại sống động, tái định hình mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia trao đổi tại họp báo của Bộ KH&CN diễn ra ngày 4/9.

Đề cập đến định hướng, tầm nhìn chuyển đổi số quốc gia, ông Lê Anh Tuấn khẳng định: Nền tảng thể chế cho chuyển đổi số được hoàn thiện thời gian qua là bệ phóng để kiến tạo Việt Nam trong kỷ nguyên số; đồng thời cũng vạch rõ những kỳ vọng của Việt Nam trên cả 3 trụ cột Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đó là, một nhà nước kiến tạo, thông minh và không khoảng cách; một nền kinh tế số năng động, cạnh tranh và tự chủ; một xã hội số nhân văn, bao trùm và an toàn.

Cụ thể, về Chính phủ số, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia Lê Anh Tuấn cho rằng: Trong tương lai không xa, chúng ta sẽ chứng kiến một nhà nước hoạt động trên nguyên tắc "số ngay từ đầu". Các quyết định quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ sẽ được đưa ra dựa trên dữ liệu thời gian thực, được các hệ thống AI hỗ trợ phân tích và dự báo.

Người dân và doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm các dịch vụ công toàn trình, không giấy tờ; được chủ động phục vụ, cá nhân hóa dựa trên dữ liệu, AI; ranh giới hành chính sẽ bị xóa nhòa trên môi trường số, tạo ra một nền hành chính thực sự thống nhất và phục vụ.

Về kinh tế số, hành lang pháp lý sẽ khơi thông các nguồn lực, đặc biệt là tài nguyên dữ liệu, để tạo ra một sân chơi bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ được tiếp cận các nền tảng số dùng chung, dữ liệu mở và các chính sách hỗ trợ để tham gia vào chuỗi giá trị số.

Cùng với đó, các doanh nghiệp công nghệ số "Make in Vietnam" tiếp tục vươn mình, không chỉ làm chủ thị trường trong nước mà còn tự tin vươn ra toàn cầu. Các mô hình kinh tế mới như kinh tế số nền tảng, kinh tế dữ liệu sẽ phát triển trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh, được điều tiết bởi các quy định pháp luật rõ ràng về chống độc quyền. AI sẽ thẩm thấu vào mọi lĩnh vực để nâng cao năng suất và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam.

Tại Việt Nam, mọi công dân dù ở thành thị hay nông thôn, miền núi, đều có cơ hội tiếp cận kết nối số và được trang bị kỹ năng số cơ bản để tham gia vào xã hội số.

Đối với phát triển xã hội số, đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia cho hay: Chuyển đổi số của Việt Nam đặt con người vào vị trí trung tâm; mọi công dân dù ở thành thị hay nông thôn, miền núi, đều có cơ hội tiếp cận kết nối số và được trang bị kỹ năng số cơ bản để tham gia vào xã hội số.

Việt Nam hướng tới xây dựng một xã hội nơi "công dân số" được bảo vệ toàn diện. Các giá trị văn hóa dân tộc sẽ được bảo tồn và lan tỏa mạnh mẽ trên môi trường số; mọi người có cơ hội học tập suốt đời để không ngừng nâng cao năng lực, thích ứng với những thay đổi của công nghệ số.

“Phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thách thức, nhưng với một nền tảng thể chế vững chắc, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, tôi tin tưởng rằng chuyển đổi số góp phần quan trọng giúp chúng ta sẽ hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai”, đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia chia sẻ.

Thông tin về kết quả quá trình chuyển đổi số quốc gia thời gian qua, đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia cho biết: Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quyết tâm, quyết liệt của Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, chuyển đổi số quốc gia đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, đặc biệt trong năm 2025 – Năm đột phá về chuyển đổi số toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Một trong những kết quả nổi bật là xếp hạng Chính phủ số của Việt Nam năm 2024 tăng 15 bậc so với năm 2022 từ vị trí 86 lên 71/193 nước theo đánh giá của Liên hợp quốc. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình tháng 7/2025 đạt 39,85%.

Về phát triển kinh tế số, doanh thu ngành CNTT đạt 2.772 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 65% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt 2.485 nghìn tỷ đồng, tăng 29%, đạt 60% kế hoạch.

Về phát triển xã hội số, công dân số: đã cấp khoảng 21,8 triệu chứng thư chữ ký số, đạt tỷ lệ 35,18% dân số trưởng thành. Bộ Công an đã cấp 17,5 triệu thẻ Căn cước và kích hoạt hơn 64 triệu tài khoản VNeID.

Còn về phát triển hạ tầng số, 99,3% thôn bản trên cả nước đã có kết nối băng rộng di động, tốc độ truy cập mạng băng rộng di động là 146,64 Mbps, tăng 68% so với tháng 12/2024, xếp hạng 20 thế giới; tỷ lệ % dân số phủ sóng 5G là 26%.