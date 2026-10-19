Khi Việt Nam hướng tới Net Zero vào năm 2050, tinh thần sống xanh cũng đặt ra một góc nhìn mới cho ngành xây dựng: trách nhiệm môi trường cần được tính đến ngay từ cách một công trình được thiết kế, phát triển và vận hành.

Sống xanh từ những lựa chọn hằng ngày

Mang bình nước cá nhân, hạn chế nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện hay ưu tiên phương tiện công cộng là những thói quen quen thuộc của lối sống xanh. Với người trẻ, ý thức môi trường còn thể hiện qua lựa chọn tiêu dùng và sự quan tâm đến nguồn gốc, vòng đời sản phẩm. Tư duy này cũng dần mở rộng sang một quyết định dài hạn hơn: lựa chọn nơi ở.

Căn hộ mẫu 3PN dự án The Collection 688.

Bên cạnh vị trí, thiết kế và diện tích, người mua nhà có thể cân nhắc cách công trình sử dụng năng lượng, nước và vật liệu - những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài nguyên trong quá trình vận hành.

Từ cam kết Net Zero đến tư duy phát triển công trình xanh

Tại COP26 năm 2021, Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thúc đẩy chuyển đổi ở nhiều lĩnh vực, trong đó có xây dựng.

Trong bất động sản, phát triển bền vững ngày càng được chú trọng thông qua các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng nước hiệu quả và lựa chọn vật liệu phù hợp. Các hệ thống đánh giá công trình xanh cũng góp phần cung cấp cơ sở xem xét hiệu quả môi trường của dự án.

Theo đó, một công trình xanh không chỉ được nhận diện qua cây xanh hay cảnh quan, mà còn ở thiết kế, hệ thống kỹ thuật, vật liệu và cách sử dụng tài nguyên khi vận hành.

Phối cảnh Welcome Park dự án The Collection 688 - dự án xây dựng theo tiêu chuẩn EDGE.

Cách tiếp cận này giúp ngành xây dựng chú trọng hơn đến hiệu quả môi trường bên cạnh công năng, thẩm mỹ, đồng thời tạo thêm cơ sở để người mua đánh giá chất lượng công trình.

The Collection 688: Công trình xanh bắt đầu từ thiết kế

Tại The Collection 688, định hướng phát triển công trình xanh được ghi nhận qua EDGE Preliminary Certificate - chứng nhận sơ bộ EDGE, do SGS cấp ngày 2/10/2026.

Theo chứng nhận, dự án đạt các chỉ số tiết kiệm năng lượng 20,05%, tiết kiệm nước 23,36% và giảm 33,73% lượng carbon hàm chứa trong vật liệu, dựa trên đánh giá theo bộ tiêu chí EDGE.

Phối cảnh The Collection 688 ngay mặt tiền Quốc lộ 13.

Việc đạt chứng nhận sơ bộ EDGE cho thấy các yếu tố về năng lượng, nước và vật liệu của The Collection 688 đã được đánh giá theo một hệ tiêu chí cụ thể. Đây là cơ sở để nhìn nhận định hướng công trình xanh từ các giải pháp kỹ thuật ngay trong giai đoạn thiết kế, thay vì chỉ qua cảnh quan hay thông điệp truyền thông.

Hiệu quả thực tế khi đưa công trình vào sử dụng còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành và thói quen của cư dân. Tuy nhiên, việc tính đến hiệu quả tài nguyên ngay từ giai đoạn thiết kế tạo nền tảng để công trình hướng đến cách sử dụng năng lượng, nước và vật liệu hợp lý hơn trong dài hạn.

Bên cạnh tiêu chí môi trường, khả năng tài chính cũng là yếu tố quan trọng khi chọn nơi ở. Với định hướng phát triển mức giá dự kiến phù hợp với số đông, dự án The Collection 688 kỳ vọng sẽ mang đến một giải pháp tham khảo, giúp người tiêu dùng dễ dàng cân nhắc giữa ngân sách, chất lượng sống và xu hướng phát triển xanh trong tương lai.

Khi lựa chọn nơi ở cũng là lựa chọn cách sống

Với người mua nhà, chất lượng căn hộ trước hết nằm ở khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng, thiết kế và môi trường sống. Khi quan tâm nhiều hơn đến yếu tố môi trường, người mua có thêm một góc nhìn để đánh giá nơi ở bên cạnh những tiêu chí quen thuộc.

Phối cảnh khu vực thiền - yoga tại tầng 21 dự án The Collection 688.

Chứng nhận sơ bộ EDGE của The Collection 688 cung cấp thêm thông tin về định hướng sử dụng năng lượng, nước và vật liệu của dự án. Đây là cơ sở tham khảo bên cạnh chất lượng thiết kế, giải pháp vận hành và nhu cầu thực tế của mỗi gia đình.

Với thế hệ trẻ, sống có trách nhiệm có thể bắt đầu từ những quyết định gần gũi: cách tiêu dùng, cách sử dụng tài nguyên và cách lựa chọn nơi mình sẽ gắn bó.

Ở góc độ công trình, việc xem xét các tiêu chí xanh ngay từ giai đoạn thiết kế tạo nền tảng hướng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên trong dài hạn.

Từ thói quen nhỏ đến lựa chọn nơi ở, sống xanh bắt đầu bằng sự quan tâm đến cách sử dụng tài nguyên và cách không gian sống được tạo nên.

(Nguồn: SG Holdings)